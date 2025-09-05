El Pedroso (Sevilla) se suma al programa Nayfa de la Junta para atención a menores y familias en situación de dificultad

El alcalde de El Pedroso y la delegada territorial de Inclusión y Familias, tras la adhesión del municipio al programa Nayfa de la Junta. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Delegación territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Sevilla y el Ayuntamiento de El Pedroso han firmado este viernes un convenio de colaboración que posibilita el desarrollo del programa preventivo para niños, niñas y adolescentes en situación de dificultad o conflictividad en el ámbito familiar: el denominado programa 'Nayfa' de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

El acuerdo, ratificado por el alcalde de El Pedroso, Sergio Vela, y la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, María Luisa Cava, permitirá disponer de un recurso directo en la propia localidad que ayude a gestionar conflictos familiares entre menores y sus progenitores, informa la Junta en una nota de prensa.

María Luisa Cava ha indicado que el programa prioriza el bienestar de las familias de El Pedroso, especialmente de las más vulnerables, impulsando las competencias socio-parentales en los niños, niñas y adolescentes, facilitando su bienestar tanto en el ámbito familiar como social.

La delegada territorial ha explicado que se trata de una intervención de prevención insertada dentro de la red de recursos públicos de atención a la infancia y las familias de Andalucía "que, alineada con la perspectiva de derechos del menor y un enfoque de parentalidad positiva, busca promover la adquisición de las competencias socio personales necesarias para facilitar la adaptación y bienestar de nuestros menores".

Para ello, se plantean dos ejes de actuación: la promoción de distintas competencias relacionadas con el desarrollo positivo de niños, niñas y adolescentes; y el apoyo a las figuras parentales para que desarrollen las competencias necesarias para un ejercicio positivo de su parentalidad, "buscando en último término la mejora del funcionamiento familiar y del bienestar de todos los miembros de la familia".

"De esta forma, el Gobierno de Juanma Moreno pone a disposición del municipio sevillano las herramientas públicas necesarias para proteger a la infancia y fomentar el bienestar familiar", ha subrayado María Luisa Cava.

CESIÓN DE UN ESPACIO MUNICIPAL

El Ayuntamiento pedroseño cederá un espacio para que las herramientas previstas en la resolución de conflictos, como el desarrollo de sesiones individuales, grupales o formativas, puedan desarrollarse en óptimas condiciones.

Los casos serán derivados, previamente, por los Servicios Sociales Comunitarios, cuyos profesionales realizarán una evaluación de la situación familiar, valorando si este programa preventivo responde a las necesidades de intervención específicas de la familia, comprobando si se cumplen los criterios de selección y derivarán a los Servicios de Prevención de la Delegación Territorial correspondiente.

Los destinatarios de este programa son niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 9 y 17 años que muestran problemas de adaptación y/o comportamiento como incumplimiento reiterado de normas y límites, relaciones conflictivas con padres y madres, manifestación de actitudes hostiles y conductas agresivas, entre otros, relacionados con una situación de dificultad o conflictividad en el ámbito familiar.

También se dirige a padres, madres u otras figuras parentales que encuentran dificultades para ejercer sus tareas educativas con los menores y necesiten fortalecer sus competencias de cara a un ejercicio positivo de su parentalidad.