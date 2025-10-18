El PIB andaluz creció un 3,4% en el primer semestre del año, tres décimas por encima de España

SEVILLA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PIB de la economía andaluza creció en el primer semestre de 2025 un 3,4%, tres décimas por encima de la media nacional (3,1%) y más del doble que en la Zona Euro y la UE --1,5% y 1,6%, respectivamente--, según el dato publicado por el IECA de la Contabilidad Regional Trimestral de Andalucía.

La economía de Andalucía creció en el segundo trimestre de 2025 un 0,8% intertrimestral, una décima superior al crecimiento avanzado por el IECA en agosto de 2025, según ha detallado la Junta en una nota. En términos interanuales registró un crecimiento del 3,4%, una décima menos que en el 1T 2025 (3,5%) y cuatro décimas más que el avanzado en agosto.

Según los datos revisados por el IECA, por el lado de la oferta se registraron aumentos generalizados, destacando la industria con un crecimiento de dos dígitos (11%); le siguen la construcción (3,2%), los servicios (3%) y el sector primario (0,1%).

Desde la óptica de la demanda, este crecimiento ha sido consecuencia de la contribución positiva de la demanda regional, que sumó 3,2 puntos; y en menor medida, del sector exterior (+0,2 puntos), con un crecimiento de las exportaciones de bienes y servicios superior al de las importaciones.

Para la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, los datos demuestran "una vez más que Andalucía avanza a mayor ritmo que España gracias a un modelo económico que funciona, pese a que seguimos, un trimestre más, sin tener los recursos que nos corresponderían con un sistema de financiación autonómica justo".

"Andalucía se está transformando porque hay un rumbo claro, y hemos pasado de estar estancados a liderar el crecimiento nacional", ha reiterado España, añadiendo que "hemos pasado de divergir con España a converger".

Por último, la responsable andaluza de Economía ha subrayado además que las medidas puestas en marcha en estos últimos siete años en Andalucía por el Gobierno de Juanma Moreno "han permitido que Andalucía pueda ofrecer hoy más estabilidad, confianza y proyección exterior que nunca".