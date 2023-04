El plan de Aulas de Excelencia Artística ofrece al alumnado compatibilizar la ESO con clases de música o danza

SEVILLA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El programa Aulas de Excelencia Artística es una iniciativa de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que permite a su alumnado compatibilizar en horario de mañana los estudios obligatorios de Secundaria con las enseñanzas profesionales de música y danza, para promover el talento y evitar el abandono de la formación artística a causa de la dificultad para compatibilizar estas clases con la ESO.

Básicamente, para favorecer esta integración, a los alumnos que acceden a estas Aulas de Excelencia en Andalucía se les convalidan asignaturas de Secundaria -Música y Educación Física, junto a algunas optativas- para reducir hasta cinco horas semanales su carga lectiva.

En consecuencia, en estas horas se imparte la docencia propia de las enseñanzas musicales o dancísticas de los estudiantes, que sortean así el desánimo, el cansancio y la sobrecarga de trabajo.

"Todos los que estudiamos música nos hemos enfrentado alguna vez al obstáculo de seguir adelante a medida que avanzas en la enseñanza obligatoria y, por tanto, crece la exigencia del estudio personal en casa. Hoy, en cambio, los alumnos tienen la posibilidad de integrar ambos estudios en su horario lectivo", afirma Carmen González, pianista y directora del Conservatorio Profesional de Música (CPM) Francisco Guerrero de Sevilla.

En este punto, Natalia Cabrera, profesora de coro y vicedirectora en este mismo centro, explica que "no es lo mismo un alumno que tiene que ir dos o tres veces a la semana por la tarde al conservatorio que otro que puede dedicar ese tiempo al estudio, a la música o a realizar cualquier otra actividad, como hacer deporte, practicar un idioma o salir con amigos. Las aulas integradas permiten seguir con los estudios obligatorios y con la formación en música o danza sin tener que renunciar a las cosas que te hacen feliz".

Una iniciativa valorada por el alumnado La iniciativa, que se puso en marcha en el curso 2021/2022, tiene una valoración muy positiva por parte de los alumnos.

"Es una oportunidad maravillosa porque me permite dar las clases del instituto y del conservatorio por la mañana y dedicar así las tardes a la guitarra, mi instrumento, y al estudio de las asignaturas de la ESO. Además, puedo pasar tiempo con mi hermano y mi familia", dice Lucía Tera, estudiante del segundo curso del CPM Francisco Guerrero y del IES 'Ciudad Jardín'.

"Tuve muchas dudas al principio y me costó trabajo tomar esta decisión porque mis amigos iban a otro instituto, pero me he dado cuenta de que tiene muchas ventajas. Entre ellas, ahora por la tarde, tengo tiempo para ir a los entrenamientos de mi equipo de fútbol y a practicar remo", señala Andrés Espinosa, estudiante de primer curso en estos dos centros ubicados, junto al Colegio de Infantil y Primaria Ortiz de Zúñiga, en las instalaciones del antiguo matadero municipal de Sevilla.

Precisamente, el Conservatorio Profesional de Música Francisco Guerrero y el IES Ciudad Jardín son dos de los primeros centros que se incorporaron a este programa en Andalucía, junto al CPM Músico Ziryab y el IES López Neyra, en Córdoba; el CPM Manuel Carra y el IES Sierra Bermeja, en Málaga, y el Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez, el Real Conservatorio de Música Julián Arcas y el Instituto Alborán en Almería.

Al comienzo del presente curso 2022/2023 se sumaron el CPM Ramón Garay y el IES Fuente de la Peña, en Jaén; el CPM Ángel Barrios y el IES Pedro Soto de Rojas, en Granada, y el CPM Javier Perianes y el IES Pablo Neruda, de Huelva.

Ya en el próximo período académico, el programa Aulas de Excelencia Artísticas se extenderá por las ocho las provincias andaluzas, con la incorporación del Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Falla, el Conservatorio Profesional de Danza Maribel Gallardo y el IES San Severiano, en Cádiz.

En opinión de Carmen González, directora del CPM Francisco Guerrero, "las aulas integradas van más allá de una coordinación horaria entre el IES y el conservatorio. Los equipos docentes están integrados y percibimos cómo está creciendo la empatía y el conocimiento entre los profesores de uno y otro centro. Los docentes del conservatorio nos estamos familiarizando con las enseñanzas generales y los del instituto, con las de régimen especial".

Para incorporarse al programa Aulas de Excelencia Artísticas, que ofertará hasta 570 plazas en el curso 2023/2024, el alumnado debe tener en cuenta los requisitos de acceso regulados en cada una de ellas.

Así, en el caso de las enseñanzas profesionales de música o de danza, el estudiante debe superar una prueba específica, mientras que es necesario promocionar desde el sexto curso de Primaria para comenzar la etapa de la ESO. La solicitud de admisión está abierta hasta el 30 de abril.