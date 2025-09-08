Podemos Sevilla propone destinar la subvención para la parroquia de San Jacinto a la renaturalización de los colegios

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos Sevilla y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo, ha pedido este lunes la cancelación de la subvención de "más de un millón de euros prevista para la parroquia de San Jacinto" y ha reclamado que esos fondos se destinen a la regeneración de patios y zonas verdes en los colegios públicos sevillanos con el objetivo de "mitigar el impacto del cambio climático en la infancia".

Hornillo ha subrayado en una nota emitida por el partido que "no existen informes técnicos independientes que avalen el argumento de la parroquia de que todos sus desperfectos fueron causados por el viejo ficus", al tiempo que ha apostillado que, "en todo caso, el crecimiento sin control del árbol y los daños que pudo ocasionar eran responsabilidad de la parroquia como titular del compás".

La dirigente ha acusado al Ayuntamiento de Sevilla de "premiar" a la parroquia mientras que los colegios públicos de la ciudad "siguen sufriendo deficiencias estructurales", en particular los patios, sobre los que ha señalado que "se han vuelto insufribles durante las olas de calor".

En este sentido, ha argumentado que con el presupuesto previsto para la parroquia se podrían "transformar" los centros públicos a través de la incorporación de "más árboles, más sombra, huertos escolares, juegos inclusivos y espacios de convivencia que mejoren la salud y el aprendizaje".

Por todo ello, Podemos Sevilla ha enmarcado que, al tratarse de colegios de Infantil y Primaria, "la competencia es municipal, por lo que el Ayuntamiento puede actuar de inmediato en los patios para garantizar espacios frescos, inclusivos y resilientes al cambio climático", al tiempo que ha apostillado que "las familias y el profesorado llevan años alertando de la necesidad de adaptar los colegios a la crisis climática dado que carecen de suficientes zonas verdes y presentan pavimentos duros que agravan el calor".