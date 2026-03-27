Del Pozo resalta que las hermandades son uno de los "fundamentos más singulares de la identidad" andaluza

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en la Hermandad de Pino Montano. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha agradecido a las hermandades de La Corona, La Misión, Bendición y Esperanza y Pino Montano su invitación a visitar sus templos en las horas previas a la realización de su estación de penitencia.

La consejera ha trasladado a los hermanos su gratitud por la labor social, patrimonial y devocional que realizan durante todo el año, especialmente en barrios como Pino Montano, el Polígono Sur y Heliópolis, y ha destacado que "las hermandades son uno de los fundamentos más singulares de la identidad cultural de Andalucía".