Del Pozo se reúne con expertos para impulsar la candidatura de los dólmenes de Valencina (Sevilla) a Patrimonio Mundial

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en la reunión con los expertos de la comisión científica y técnica para la candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco de la Zona Arqueológica de Valencina. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CASTILLEJA DE GUZMÁN (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha mantenido un encuentro con los expertos de la comisión científica y técnica creada para el proyecto de la candidatura a Patrimonio Mundial de la Unesco de la Zona Arqueológica de Valencina de la Concepción-Castilleja de Guzmán (Sevilla), que esta semana se han reunido en la localidad valencinera para avanzar en el proyecto para el reconocimiento de este yacimiento calcolítico de la comarca del Aljarafe.

Durante esta cita, a la que también ha asistido el alcalde de Valencina, Ramón Peña Rubio, Del Pozo ha destacado "la relevancia de este yacimiento, para acercarnos a las comunidades prehistóricas que habitaron el territorio andaluz en la a Edad de Cobre", según ha trasladado la Consejería del ramo en una nota.

Para la consejera, este enclave patrimonial, y particularmente sus construcciones funerarias, reconocidas y protegidas como Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta de Andalucía con la categoría de Zona Arqueológica en 2010, "conforman uno de los principales focos del megalitismo peninsular que resulta clave para conocer los usos económicos, sociales, rituales y culturales de esa época".

Asimismo, del Pozo ha informado que la Ley de Patrimonio Cultural de Andalucía incluye un capítulo dedicado al Patrimonio Mundial y al Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco, "regulando los procedimientos y requisitos para las candidaturas andaluzas a estas listas internacionales, que puede servir de guía o mapa a aquellas propuestas que busquen poner en valor e implementar la salvaguarda del patrimonio histórico, artístico y etnológico andaluz".

Desde este jueves y hasta el próximo sábado 9 de mayo, una veintena de expertos en patrimonio y gestión cultural van a debatir y exponer algunos de los enfoques y definiciones que pueden resultar más apropiados para encarar la redacción de la propuesta de reconocimiento de este yacimiento de la Edad de Cobre por la Unesco como Patrimonio Mundial, un título que se otorga a sitios específicos que poseen "un valor universal excepcional".

Asimismo, durante estas jornadas, organizadas por el Ayuntamiento de Valencina con la colaboración de la Diputación provincial, ha tenido lugar la constitución de la comisión científica y técnica formada por una veintena de expertos vinculados a la investigación del yacimiento que asesorará en la configuración de la propuesta.

Coordinada por el catedrático de Arqueología de la Universidad de Sevilla Leonardo García Sanjuán, el arqueólogo municipal de la Valencina, Juan Manuel Vargas Jiménez, y por la arqueóloga Raquel Montero Artús, e impulsada por el consistorio valencinero, esta comisión reúne a especialistas multidisciplinares de diversas universidades y centros de investigación, como el Instituto de Astrofísica de Canarias, las universidades de Sevilla, Huelva y Autónoma de Madrid, el Museo de Altamira, el CSIC, el IAPH y el Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, entre otros.

HISTORIA DEL YACIMIENTO

El yacimiento arqueológico de Valencina de la Concepción-Castilleja de Guzmán, localizado en las elevaciones del Aljarafe Norte sevillano, fue inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (Cgpha) como BIC, con la tipología de Zona Arqueológica en 2010, si bien parte de él contaba con protecciones previas, iniciadas en 1931. Se encuentra en su mayor parte en terrenos del municipio sevillano de Valencina de la Concepción, pero se extiende hasta alcanzar el término de Castilleja de Guzmán.

Durante la Edad del Cobre --etapa comprendida entre c. 3200-2200 antes de nuestra Era-- el asentamiento se encontraba cerca de un antiguo golfo marino (conocido en la antigüedad como Lacus Ligustinus), ya que la desembocadura del río Guadalquivir se situaba mucho más al interior de lo que lo hace en la actualidad. Actualmente, el yacimiento ocupa más de 400 hectáreas, siendo uno de los sitios arqueológicos para este periodo más grandes de Europa occidental.

La cantidad y magnitud de las construcciones megalíticas funerarias documentadas, acreditan que fue un gran centro económico, social y ritual en su época. Entre otros bienes, comprende los monumentales dólmenes de la Pastora, Matarrubilla, Ontiveros, urbanización Señorío de Guzmán y Montelirio.

El yacimiento de Valencina está abierto al público y ha sido objeto de distintas actuaciones para mejorar su accesibilidad y puesta en valor, incorporando aparcamientos, zonas de atención al público, señalética informativa y explicativa. También se ha llevado a cabo documentación planimétrica, cartográfica y fotográfica de los dólmenes de La Pastora y Matarrubilla, que servirán de base para la realización de modelos 3D que permitan su visita virtual desde dispositivos electrónicos. También ha visto completado el vallado.