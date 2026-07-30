La primera fase del Área Logística de Majarabique de Sevilla recibe casi 35 millones de euros para su reurbanización

Imagen de los terrenos donde irá la futura área logísitica de Majarabique, en Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), dependiente de la Consejería de Fomento y Movilidad, la contratación de la obra de urbanización de la primera fase del Área Logística de Interés Autonómico de Majarabique (Sevilla), que conlleva una inversión de casi 35 millones de euros, en concreto 34.736.109 euros.

La Junta de Andalucía ha trasladado a través de una comunicación oficial que este nodo logístico, que está emplazado entre los términos municipales de la capital andaluza y La Rinconada, posee una ubicación estratégica, junto a los corredores ferroviarios, y es un potencial nudo de comunicación viaria al norte de la capital, entre el paso norte de la futura SE-35 y la autovía SE-40.

Se trata de una actuación que forma parte de la Red Logística de Andalucía, uno de los pilares fundamentales de la Estrategia Logística que la Junta de Andalucía viene desarrollando desde hace años, y que está recogida en el Plan de Infraestructuras del Transporte y la Movilidad de Andalucía (Pitma).

Con este contrato de obras se pondrá en servicio la primera de las tres fases del Área Logística de Interés Autonómico de Majarabique, que comprende una superficie de 57 hectáreas de un total final de 193.

Permitirá poner en el mercado una oferta de suelo logístico de cerca de 300.000 metros cuadrados, con una ordenación flexible capaz de dar respuesta a las necesidades de grandes operadores. Además, la actuación incluye cerca de 90.000 metros cuadrados para usos dotacionales y servicios al transporte.

La Junta de Andalucía impulsará el proyecto de urbanización de esta fase, que comprende, además de la urbanización, la duplicación de la carretera de titularidad autonómica A-8003 desde la A-8009, abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico, telecomunicaciones y el acondicionamiento del arroyo Cimbreño. Los trabajos tienen un plazo de ejecución previsto de 24 meses.

El Área Logística de Majarabique forma parte de la Red Logística de Andalucía, donde la Junta ha invertido en su desarrollo cerca de 248 millones de euros, sumando adquisición de terrenos, urbanización y edificaciones.

Así, se ha puesto en servicio cinco áreas logísticas de interés autonómico, que suman 290 hectáreas de suelo logístico, como el Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, el Centro de Transportes de Málaga, el Área Logística de la Bahía de Algeciras, el Área Logística de Córdoba y la primera fase del Área Logística de Antequera, de 102 hectáreas, que está operativa desde 2024. El resto, hasta el total de 13 actuaciones que integran la Red Logística de Andalucía, se encuentran en diferentes fases de desarrollo.

La actuación en el Área Logística de Majarabique, promovida por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), se enmarca en la actual estrategia logística de la Junta de Andalucía con el fin de configurar un sistema intermodal para el transporte de mercancías eficiente, y cuyo pilar es el desarrollo de la Red Logística de Andalucía.