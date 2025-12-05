La primera pantalladora llega a la avenida Doctor Fedriani para avanzar en la obra del Metro de Sevilla

Pantalladora en la avenida Doctor Fedriani de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha anunciado este viernes que, como parte del avance de la construcción de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla, esta semana ha llegado el primer equipo de pantalladoras a la avenida Doctor Fedriani. Con esta incorporación, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda inicia una nueva fase de los trabajos, centrada en la construcción de los muros pantallas del túnel en este tramo del trazado.

Según ha informado la Consejería en una nota de prensa, se trata de la sexta pantalladora que se suma a las obras del Metro, uniéndose a las que ya operan desde hace meses en los barrios de Pino Montano y Los Carteros, en Ronda Urbana Norte. En este contexto, la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha destacado que la llegada de esta maquinaria evidencia "cómo va avanzando la ejecución del túnel del Metro, con un trabajo mucho más visible".

Estas pantalladoras son esenciales, tal y como ha enmarcado la Junta, en la técnica conocida como 'cut & cover', que consiste en construir primero los muros pantallas que delimitan los laterales del túnel para posteriormente cubrirlos con una losa de hormigón, permitiendo reponer el tráfico y minimizar las afecciones a la ciudad mientras se excava el túnel subterráneo. En este tramo, los muros alcanzarán hasta 30 metros de profundidad, avanzando hacia la zona del Hospital Macarena.

Los trabajos previos de ensamblaje de la maquinaria requerirán varios días antes de iniciar la operación en el tramo inicial de la avenida Doctor Fedriani, cercano al cruce con la Ronda Urbana Norte.

La Línea 3 Norte, con un trazado mayoritariamente subterráneo de 7,5 kilómetros más 1,4 kilómetros de ramal técnico, conecta Pino Montano con Prado de San Sebastián y se encuentra actualmente ejecutado en un 63 por ciento entre Pino Montano y el cruce con Ronda Histórica.

El proyecto, por su parte, cuenta con un presupuesto de 1.301 millones de euros, financiado por la Junta de Andalucía, la Administración General del Estado y fondos europeos, además de 65 millones de euros adicionales aportados por la Junta para la compra de los trenes.

Paralelamente, la Consejería ha incidido en que está redactando el proyecto de la Línea 3 Sur, con prolongación hasta Palmas Altas, Bellavista y Hospital de Valme, y ha reactivado el proyecto de la Línea 2 (Sevilla Este), con estudio de alternativas que prevé ampliar el recorrido hasta el Aljarafe.