La producción industrial andaluza crece un 5,6% en agosto y supera en más de cuatro puntos la media nacional

Archivo - Imagen de archivo de una fábrica. - GVA - Archivo

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actividad industrial en Andalucía registró en agosto un crecimiento del 5,6% interanual, consolidando su avance a un ritmo mayor que el del conjunto de España, al superar en más de cuatro puntos a la media nacional (1,5%). Además, con respecto al mes anterior, el índice de producción industrial, corregido de efectos estacionales y calendario, aumentó un uno por ciento.

Según los datos del Observatorio Económico Semanal elaborado por la Secretaría General de Economía a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), publicados en octubre, en términos acumulados, la producción industrial andaluza aumentó un 4,6% interanual entre los meses de enero y agosto, lo que significa 3,1 puntos más que el incremento registrado en el conjunto de España, que fue del 1,5%, tal y como ha precisado el Gobierno andaluz en una nota.

Por su parte, en términos brutos, la variación interanual del índice de producción industrial fue del 7,8% en el mes de agosto, el tercer mayor incremento de las diez comunidades autónomas que registran subidas y más de seis puntos superior al registrado a nivel nacional. (+1,6%). Además, en términos acumulados, el crecimiento ha sido del 5,1% en el conjunto de los ocho primeros meses del año, 3,7 puntos por encima de la media nacional (+1,4%), "destacando también como una de las comunidades autónomas con mayor dinamismo".

En lo que respecta a la clasificación de los bienes de equipo según su funcionalidad, respecto al mismo mes del año anterior, la tasa interanual creció un 14,5% en bienes de equipo, un 9,1% en bienes intermedios y un 8,1% en energía, mientras que decreció un 0,7% en bienes de consumo.

Por secciones, la serie corregida experimentó un crecimiento, en tasa interanual, del 56,2% en las industrias extractivas, del 8,8% en el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, del 5,0% en el suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación y del 3,0% en la Industria manufacturera. Los pesos en el índice general de estos sectores son, respectivamente, del 5,1%, del 19,3%, del 5,6% y del 70,0%.