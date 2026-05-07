Profesionales del Virgen Macarena de Sevilla participan en un estudio para mejorar el diagnóstico de cáncer de pulmón

Profesionales de la Unidad de Bioquímica y del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Virgen Macarena - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de la Unidad de Bioquímica y del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Virgen Macarena han participado en un estudio multicéntrico para la validación de un software especializado, denominado 'Claudia' (Cancerous Lung Algorithm Useful for DIAgnosis), diseñado para mejorar el diagnóstico del cáncer de pulmón y agilizar las decisiones asistenciales.

Así lo ha confirmado la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía en una nota, al tiempo que ha referido que el cáncer de pulmón es la forma más letal de cáncer a nivel mundial y su diagnóstico temprano suele verse dificultado por la presencia de nódulos indeterminados en las pruebas de imagen.

De esta forma, este sistema "aborda esta dificultad combinando los niveles de seis biomarcadores tumorales específicos en sangre con factores como la edad, el tabaquismo, insuficiencias renales o el tamaño del nódulo detectado por TAC para estimar el riesgo de cáncer de pulmón y orientar sobre el posible subtipo histológico".

Esta tecnología se basa en la experiencia acumulada durante años por el equipo de expertos en el manejo de biomarcadores tumorales y en una base de datos clínica desarrollada a partir de miles de pacientes.

Según los autores del estudio, su objetivo es "como una herramienta complementaria, sencilla, rápida y asequible que apoye la toma de decisiones clínicas". La investigación ha contado con la participación conjunta de las unidades de Laboratorio Clínico y Neumología de 12 hospitales de España y Portugal y ha incorporado a más de 2.000 pacientes con sospecha de cáncer de pulmón.

El estudio ha sido coordinado por Rafael Molina del Hospital Universitario Clinic de Barcelona y finalizado por Antonio Barco, del Hospital Universitario Virgen de Macarena de Sevilla y Jaume Trapé, de Althaia Xarxa Assitencial Universitària de Manresa FP.