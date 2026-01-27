Profesionales del Virgen del Rocío de Sevilla coordinan la Guía de Cirugía Mayor Ambulatoria de la AEC

Dos personas se dirigen al acceso principal del Hospital Virgen del Rocío. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos profesionales médicos del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, han participado como coordinadores de la Guía de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) editada por la Asociación Española de Cirugía (AEC).

Se trata de los doctores Fernando Docobo y Juan Manuel Suárez, a los que hay que sumar otros dos profesionales médicos: José María Capitán, del Hospital Ciudad de Jaén, y Dieter Morales, actualmente en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, informa el Virgen del Rocío en un comunicado.

Desarrollada, por tanto, por especialistas en CMA, la guía ofrece una visión integral de la práctica quirúrgica actual, abordando desde la gestión de pacientes y profesionales hasta la organización estructural de los centros. Su principal propósito es mejorar los resultados clínicos y optimizar el uso de los recursos disponibles en este modelo quirúrgico.

Los cuatro profesionales de centros sanitarios públicos de Andalucía han coordinado la creación de este importante documento clínico durante periodos de cuatro años cada uno, mientras que actualmente es el doctor Salustiano González, del Complexo Universitario de Santiago de Compostela, quien coordina el grupo de trabajo de CMA.

"La Asociación Española de Cirujanos (AEC) nos encargó la conformación de un grupo de trabajo de CMA, que presentó sus primeros resultados en 2005. En 2007 este grupo de trabajo se convirtió en sección de la Asociación participando desde entonces activamente en todos los Congresos y Reuniones de la AEC", explica el doctor Docobo.

Desde los comienzos de la sección "surgió la necesidad de conformar una guía, que pusiera de manifiesto la actividad real en CMA en España, en cuanto a las bases y procedimientos realizados, así como las posibilidades de efectuar sin ingreso hospitalario nuevas intervenciones de forma segura y eficaz", destaca el facultativo.

Tras diversos intentos, se ha podido conseguir la edición de un volumen distribuido en 14 bloques y 44 capítulos en el que participan 78 autores, 67 de ellos especialistas en cirugía general y digestivo, seis anestesiólogos y cuatro diplomados en enfermería.

APOYO AL CIRUJANO EN LA TOMA DE DECISIONES

La guía ofrece una herramienta práctica basada en la mejor evidencia científica para apoyar al cirujano en la toma de decisiones clínicas, señalan desde la AEC. Al respecto, la CMA ha demostrado grandes ventajas asistenciales en nuestro país desde sus inicios, incluyendo procesos cada vez más complejos como cirugía tiroidea y de la obesidad, con unas tasas mínimas de morbilidad y nula mortalidad.

"Es destacable la repercusión social conseguida y la elevada satisfacción por parte de los pacientes dados los excelentes resultados y el trato recibido", afirma Docobo. Asimismo, desde las instituciones se constata también una mejor respuesta a la demanda al establecer una eficaz selección previa (IA), por emplear procedimientos de forma más eficiente con técnicas quirúrgicas de mínima invasión y por contribuir a controlar las demoras asistenciales al resolver con efectividad las operaciones más frecuentes.

La Guía de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) incluye una amplia variedad de temas que son fundamentales para el desarrollo y la gestión eficiente de la CMA. Entre ellos, la introducción histórica y situación actual de la CMA en España, la organización y creación de unidades específicas con sus normativas y protocolos, así como la gestión clínica y la cartera de servicios.

Además, el documento, que supera las 500 páginas, aborda la relación con la Atención Primaria, la gestión de calidad y el marco legal, junto con criterios rigurosos para la selección y preparación de pacientes, incluyendo aspectos como el consentimiento informado y la profilaxis. La guía también detalla la participación del anestesiólogo y del personal de enfermería, los cuidados perioperatorios, el control postoperatorio y la seguridad y calidad en la práctica de la CMA.

Además, se analizan los retos futuros y las posibles líneas de evolución de la CMA, ofreciendo una perspectiva actualizada y útil tanto para los profesionales como para los centros implicados.