La provincia de Sevilla registra en el último año y medio 756 nuevas asociaciones y mantiene su liderazgo en Andalucía

SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Sevilla ha registrado en los últimos 18 meses un total de 756 nuevas asociaciones a través del Registro de Asociaciones de Andalucía, manteniendo así su liderazgo como la provincia que ha inscrito en este periodo un mayor número de asociaciones en Andalucía. Ha estado seguida por Málaga, con 695 nuevas durante el mismo periodo, y Cádiz con 529. Por su parte, Granada registró 462, Córdoba 280, Jaén 283, Almería 273 y Huelva 187.

En una nota, la Junta de Andalucía ha detallado que Sevilla es también la provincia que aglutina un mayor número de asociaciones inscritas, con 21.324, un 22 por ciento del total andaluz, seguida de Málaga (15.777) y Cádiz (15.002). El resto se reparten entre Granada (12.043), Córdoba (11.366), Almería (7.943), Jaén (7.465) y Huelva (5.378).

En este periodo, según datos de la Junta, se inscribieron en toda Andalucía 3.637 nuevas entidades. De esta forma, el Registro de Asociaciones de Andalucía alcanza un total de 96.221 corporaciones, un 3,6 por ciento más que a final de 2023. Casi la mitad del conjunto de las asociaciones registradas son de ámbito regional y la mayoría se dedican al área cultural o científica, seguidas de las recreativas, medioambientales y vecinales.

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha subrayado el valor del incremento del movimiento asociativo en la comunidad ya que "este tipo de entidades son fundamentales para organizar la participación de la ciudadanía en la vida pública, defendiendo los intereses de distintos colectivos y, en muchos casos, promoviendo la actuación de las administraciones públicas para dar solución a problemas".

En palabras de Nieto, "no hay desarrollo económico sin cohesión social, ni progreso real sin responsabilidad compartida y las asociaciones y fundaciones son aliadas fundamentales de las administraciones públicas en el objetivo común de construir una Andalucía líder".

Por áreas, la mayoría de las asociaciones creadas en 2024 y el primer semestre de este año se dedican a la cultura, las artes, las letras o el ámbito científico (899), seguidas de las dedicadas a la naturaleza (459), las recreativas (389), las de acción social (305), las deportivas (283) y vecinales (255). No obstante, en los últimos tiempos se está detectando un incremento de asociaciones musicales. El año pasado se registraron 150 y entre enero y junio ya se han creado 87. Actualmente este tipo de entidades representan el 5,5 por ciento del total (5.352).

La Junta gestiona el Registro de Asociaciones, donde las nuevas inscripciones deben presentarse online con documentación como el acta fundacional y Estatutos. También deben notificarse cambios o disoluciones. En 2024 se registraron 2.456 asociaciones y se disolvieron 164, elevando el total a 95.117, un 2,5 por ciento más que en 2023. En el primer semestre de 2025 ya se han inscrito 1.181 nuevas asociaciones. El crecimiento acumulado respecto a diciembre es del 3,6 por ciento.