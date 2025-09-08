La Red Andaluza de Teatros Públicos programa ocho funciones en septiembre en la provincia de Sevilla

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Teatros Públicos ha programado, en colaboración con los ayuntamientos sevillanos de Alcalá de Guadaíra, Bormujos, Lebrija, Mairena del Alcor y Morón de la Frontera, un total de ocho funciones de música, circo, danza y teatro para el mes de septiembre. Se trata de una iniciativa de la Consejería de Cultura y Deporte, organizada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones, que busca generar nuevos públicos para las artes escénicas a la vez que se refuerza la producción artística.

La programación para este mes comenzará este martes en Alcalá de Guadaíra con la soprano Mariví Blasco y la guitarra de Pedro Barragán y su espectáculo 'Mezcolanza', en el que desbordan los límites de su propia formación para encontrarse en un espacio de nueva creación. En él se entrelazan obras del primer barroco, canciones del repertorio popular español y piezas firmadas por el propio Barragán compuestas expresamente para la ocasión, informa en una nota de prensa.

Interpretarán obras de Monteverdi, Morente, Camarón, Purcell, Lope de Vega o Lully entre otros. La cita será a partir de las 20,30 horas en la Harinera Del Guadaíra. La misma ubicación acogerá al día siguiente el concierto 'Cuartetos eternos: de lo clásico a lo romántico', de Cuarteto Bruma. Se trata de un recorrido de lo clásico a lo romántico a partir de grandes joyas de la música de cámara.

Joseph Haydn y su cuarteto en do mayor no. 3 del Op.76, 'Kaiser' (1797) junto al Cuarteto de Cuerda Op.13 No.2 en la menor (1827) de Felix Mendelssohn, serán los protagonistas de este diálogo entre dos épocas que revela la evolución y continuidad en la tradición musical. La compañía de circo Gate-52, recala en el Teatro Gutiérrez de Alba del mismo municipio con su propuesta: 'Circodéliko'.

Este grupo circense especializado en la acrobacia aérea mostrarán un escenario utópico en el que un grupo de amigos se reúnen para compartir sus sueños a través de los malabares, las acrobacias, la música y el humor. Será el jueves 18 a las 20,30 horas. Continúa la programación el día 20 a partir de las 21,00 horas con la danza de Mimenko en el Parque Rafael de Cózar de Bormujos.

'Mimenko' es un espectáculo que nace de la ilusión de Gabriel Aragú (bailaor y coreógrafo) y Deidi Lucas (actriz mimo) por generar un proyecto relacionando el flamenco y el mimo para hablar sobre el amor. El viernes 26 será el turno de Mar Gabarre, una arpista eléctrica y cantante gaditana con un estilo influenciado por el pop, el folk y la música electrónica. En la gira de su álbum 'Un sendero' hará parada en Lebrija, dentro de la programación de la Red Andaluza. Su genuina voz y su arpa ofrecen un viaje hipnótico que fusiona lo electrónico con lo acústico.

El directo de Musgö, su compañía, tendrá lugar en el Teatro Municipal Juan Bernabé a las 21,00 horas. El mismo día a las 20,30 horas, en el Museo de Alcalá, la compañía Ana F. Melero & Luna Sánchez presentará 'Pies de gallina'. La obra trata sobre la exploración del vínculo entre dos mujeres, donde el equilibrio entre sostener y dejarse sostener se convierte en el núcleo de la experiencia.

También el 26 de septiembre el Teatro Municipal Calixto Sánchez de Mairena del Alcor acoge 'El Avaro de Molière' de Atalaya. La obra muestra el lado más mezquino y egoísta del ser humano, donde se lleva al extremo los problemas generados por el dinero y el poder, lo que resulta, lamentablemente de notable actualidad. Al día siguiente la compañía andaluza cerrará la programación del mes en el Teatro Oriente de Morón de la Frontera.