La Red Andaluza de Teatros Públicos recorre la provincia de Sevilla con 18 propuestas escénicas

SEVILLA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Teatros Públicos, programa impulsado por la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en colaboración con los ayuntamientos adheridos, ha ampliado su programación en las ocho provincias andaluzas durante el último trimestre del año. Con ello, reafirma su papel como herramienta esencial para la difusión de las artes escénicas y musicales en todo el territorio andaluz.

Concretamente en Sevilla, 18 propuestas de teatro, música, circo y danza recorrerán la provincia. Además, los escolares podrán disfrutar este mes de siete propuestas escénicas gracias al programa Abecedaria, detalla la Junta de Andalucía en una nota de prensa.

Así, la programación de noviembre comienza en Bormujos el día 2 con 'Rojo Estándar', de La Nórdika. Continúa con Yaleili y su concierto 'Músicas árabes del Mediterráneo', que visitará la localidad de Alcalá de Guadaíra el 6 de noviembre. Lazona Teatro llegará a Morón de la Frontera con su obra 'Miguel de Molina al desnudo' el día 7.

Por otro lado, La Rinconada recibirá un total de tres funciones el próximo mes. Será Chipi La Canalla y su aclamada obra, 'El bar nuestro de cada día' el encargado de comenzar la oferta escénica el 7 de noviembre. 'Proyecto Kavauri' de Lullaby continuará el viernes 21 y 'Puerto Alegría' de Maui cerrará la programación el día 28.

Por su parte, el municipio sevillano de Utrera disfrutará de dos funciones de teatro en noviembre. De un lado, el día 7 'Las hermanas de Manolete' de la compañía El Reló; y de otro, 'Miguel de Molina al desnudo' de Lazona Teatro se sube de nuevo al escenario el 14 de noviembre.

Siguiendo el recorrido de la provincia, el circo, el teatro y la música, serán protagonistas a lo largo de noviembre en Tomares, que recibirá tres funciones de la Red. El 8 de noviembre será el turno de 'Cateura', de Alas Circo. Por otro lado, MariPaz Sayago presentará su obra 'No estoy de frente' el día 14. Y, por último, el concierto 'Divas del jazz' de Lovis G 8tet tendrá lugar el 28 de noviembre.

El día 28, MariPaz Sayago también pasará por el escenario de Valencina de la Concepción. El municipio aljarafeño comenzará su programación el 9 de noviembre con la danza de SilencioDanza y su trabajo 'mujersilencio: crónica de la frontera', compañía que también visitará la localidad de Lebrija el sábado 15.

La Cabezas de San Juan recibirá el recital musical 'Conversaciones', de Joana Jiménez el día 14. El día 16 'La camisa del hombre feliz' de Zum Zum Teatre visitará el municipio de Arahal. La localidad también recibirá a la banda O Sister! y su concierto 'Brand new day'. Por último, Mairena del Alcor cerrará la programación de noviembre con la obra 'Far West' de Producciones Yllana el día 30.

PROGRAMA EDUCATIVO ABECEDARIA

El programa educativo Abecedaria también estará presente este mes en la provincia de Sevilla. En concreto, 'Cateura', de Alas Circo Teatro llega a La Rinconada el día 4 y a Utrera el día 12. Al día siguiente, Títeres Caracartón visitará Arahal con 'Calle del Rebaño 14'. El mismo municipio recibirá 'Barquichuelo de Papel' de La Canela Teatro Títeres el día 13. 'Semilla de invierno', de Nomadas, visitará Cantillana el día 6 y el día 7 Mairena del Alcor. Por su parte, Lebrija recibirá a Chicharrón Circo Flamenco y su espectáculo 'Empaque' el día 11.

La Red amplía su programación el último trimestre

La Red Andaluza de Teatros Públicos sumará 51 funciones adicionales en el conjunto de Andalucía, once de ellas en la provincia de Sevilla, el último trimestre del año. Este incremento, que supone un 19,38% más de presupuesto refuerza la presencia de espectáculos en los municipios y garantiza el acceso de la ciudadanía a una programación cultural diversa y de calidad. En el caso de Almería, la ampliación se traduce en tres nuevas funciones.

Con esta ampliación de la programación, cuyo coste asume íntegramente la Consejería de Cultura, el Gobierno andaluz reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la proyección del sector cultural, impulsando una programación que fomenta la creatividad, el empleo y la participación ciudadana en todos los rincones de la comunidad.

La Red Andaluza de Teatros Públicos cuenta este año con 70 municipios adheridos y un presupuesto total de 2,3 millones de euros, de los cuales más de 1,38 millones proceden de la inversión de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Este programa, presente en las ocho provincias andaluzas, promueve la descentralización cultural y el acceso igualitario de la ciudadanía a la cultura, acercando las artes escénicas y musicales a los espacios escénicos municipales de toda Andalucía.