Salud: Un grupo de técnicos decidirá "cómo" se autoriza la movilidad entre provincias cuando Andalucía entre en Fase 3

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha anunciado este miércoles en el Pleno del Parlamento que, una vez que Andalucía pase por completo a la Fase 3 del plan de transición hacia la "nueva normalidad", la Junta convocará al "grupo técnico de coronavirus y desescalado", que decidirá "cómo, cuándo y en qué momento" se decidirá la movilidad entre las provincias.

Así lo ha trasladado Jesús Aguirre en el transcurso de una comparecencia en el Pleno del Parlamento, y a propósito del debate abierto acerca de cuándo se autorizará la movilidad entre provincias que se encuentren en Fase 3, una vez que la Junta asuma las competencias al respecto.

El consejero ha apuntado que en el Gobierno andaluz no comprenden por qué en Fase 2 no se permite la movilidad entre provincias que estén en esa situación, pero ha apostillado que, "en el momento en que pasemos a Fase 3" el conjunto de Andalucía --que es la única opción que contempla a tenor de las cifras de la incidencia del virus que presenta la comunidad, según ha remarcado--, ese mismo lunes, 8 de junio, "convocaremos el grupo técnico de coronavirus y desescalado".

Este grupo pondrá "los itinerarios, la trazabilidad, el seguimiento de aquellos que se desplacen dentro de las provincias andaluzas", según ha abundado el titular de Salud, que ha enfatizado que "todo eso se hará desde un punto de vista técnico, y los políticos asumiremos lo que nos digan los técnicos".

El consejero ha dicho que espera que este próximo viernes se ratifique "de forma pública" por parte del Ministerio de Sanidad el pase a Fase 3 de toda Andalucía desde el lunes día 8, "porque es de justicia", y a partir de entonces se abordará la movilidad entre provincias "una vez que los grupos de profesionales nos digan cómo, cuándo y en qué momento".

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Por otro lado, el consejero, que ha pedido "no relajarse" para evitar "un retroceso en alguna de las fases" de la desescalada, ha dedicado parte de su intervención al "nuevo modelo" para el ámbito sociosanitario que está promoviendo la Junta para "mejorar la calidad y seguridad asistencial en las residencias, así como el estado de salud y autonomía del usuario".

También ha apuntado que la Consejería está trabajando "en la red de vigilancia centinela de salud pública", porque "es la garantía de que no volvamos a tener brotes" de coronavirus, y ha explicado que la búsqueda de contactos a nivel comunitario se coordina desde la Atención Primaria, aunque ello suponga un "sobreesfuerzo" para ese nivel, en el que "se ha primado que este trabajo lo haga personal propio".

El consejero ha aprovechado para felicitar públicamente a los trabajadores sanitarios por el premio Princesa de Asturias de la Concordia que se les ha concedido este miércoles por su trabajo "de forma intensa en la lucha contra la pandemia, que aún está viva", según ha subrayado.

ATENCIÓN TEMPRANA

Por otro lado, el consejero se ha referido a la situación de la Atención Temprana infantil, de la que ha destacado que durante la etapa de confinamiento "se ha garantizado la atención telemática de todos los niños", si bien desde la Secretaría General de Familias se ha planificado ya una "desescalada" de los centros hacia la "plena atención presencial" con la finalidad de "evitar situaciones que provoquen contagio", y ha explicado que se ha ofrecido a los profesionales la realización de test que "se empezaron la semana pasada", así como que se ha distribuido a los centros "15.000 mascarillas y 5.000 guantes".

También ha apuntado que el confinamiento ha afectado al proceso de nuevo modelo concierto social que la Junta quería implantar "en el primer semestre" del año, de forma que se ha acordado prorrogar el tercer convenio marco "hasta octubre para tener el tiempo suficiente para implantar el modelo de concierto social".

PSOE-A CRITICA EL "ESPECTÁCULO" EN TORNO A LA MOVILIDAD

En el turno de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Carmelo Gómez ha defendido la actitud de su partido durante esta pandemia, tendiendo la mano al Gobierno andaluz y planteado soluciones y medidas muy concretas, porque la salud de los ciudadanos "está por encima de intereses partidistas". Ha mostrado su preocupación por que los profesionales sanitarios andaluces afectados por coronavirus hayan sido más del doble que la media nacional, mientras se han producido denuncias desde los hospitales sobre la falta de material de protección.

Ha denunciado el "espectáculo" en el seno de la Junta en relación con el plan de movilidad entre provincias una vez que se entre en la fase 3, cuando "estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos". Situaciones de este tipo son "muy poco razonables", según ha dicho Gómez, quien ha expresado que su deseo personal es que Andalucía en su conjunto pudiera entrar en la fase 3. Ha denunciado además que es una "vergüenza" que la Junta todavía no haya garantizado a todos los andaluces mascarillas gratuitas, mientras los miembros del Gobierno llevan una con el logotipo de la Junta.

Frente a ello, la parlamentaria del PP-A Beatriz Jurado ha destacado la "anticipación" de la Junta que ha sido "la base del éxito" de su gestión de la crisis sanitaria, según ha valorado, y ha acusado al PSOE-A de "molestarle" que el Gobierno andaluz "tenga resultados" y esté "generando la confianza y el agrado de la opinión pública" en Andalucía. Además, ha criticado el "engaño" del Gobierno central en relación al número de fallecidos que se ha cobrado la pandemia en España, y ha pedido "sensibilidad" al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.

El diputado de Ciudadanos Emiliano Pozuelo ha defendido que la Junta está "preparada para tomar el mando" a partir de la fase 3 y esta comunidad "ha ganado la batalla de la confianza" en cuanto a la sanidad y la seguridad. Ha confiado en que el Gobierno central "no vuelva a castigar" a Andalucía de cara al paso a la fase 3 y toda la comunidad en su conjunto pueda pasar el 8 de junio. Ha pedido al Ejecutivo nacional que deje de "jugar con las cifras de los muertos" por coronavirus.

Por parte de Adelante, su portavoz parlamentaria, Inmaculada Nieto, ha centrado parte de su intervención en el Plan de Verano del SAS, del que ha advertido que las cifras de refuerzo de profesionales sanitarios que avanzó el consejero a los sindicatos han causado una "honda preocupación en todos" ellos, al entender que no son suficientes, aunque sí superiores a la del verano anterior. Además, ha preguntado a Aguirre su opinión sobre qué debe acordar la Junta en relación a la movilidad entre provincias en la Fase 3 de la desescalada, cuando la "decisión última" recaerá en el Gobierno andaluz, según ha subrayado.

Al respecto del Plan de Verano, el consejero ha replicado que la Junta ha previsto "un 24% más" que la contratación realizada hace dos años, y el cálculo para ello se ha realizado "teniendo en cuenta la frecuentación del año pasado, como si el turismo fuera a ser del 100%" aunque luego no sea así por la pandemia del coronavirus.

Por último, el diputado de Vox Rafael Segovia ha manifestado que la gestión de la crisis sanitaria ha sido un "fracaso rotundo del sistema sanitario español", ya que desde el mando único se han cometido "errores" y se ha puesto claramente de manifiesto la falta de "recursos técnicos y humanos". Ha abogado por que desde la Junta se hagan PCR a todos los andaluces asintomáticos porque en estos momentos no se está haciendo, y ha pedido el reparto gratuito de mascarillas. Ha indicado que desde la Junta, de momento, "no se ha cumplido" con los profesionales sanitarios: "Los aplausos no son suficientes para compensar a este colectivo, que reclama un trato justo". Ha demandado a la Junta que pida perdón a los sanitarios andaluces y a los familiares de los fallecidos en las residencias de ancianos.