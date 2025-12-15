Sanz aclara que el 1% al que se refirió el presidente de mujeres que pueden desarrollar cáncer es una "media mundial"

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, atiende a los medios para analizar la actualidad política. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha aclarado este lunes que el presidente Juanma Moreno se refirió a una "media mundial" este fin de semana en un acto en Barcelona al hablar de las mujeres afectadas por los fallos en el cribado del cáncer de mama --2.317 de manera oficial-- que han podido desarrollar un tumor maligno.

En declaraciones a los medios, Sanz ha recordado que este porcentaje "es lo que siempre hemos dicho: que el 99% de las mujeres con bi-rad 3 no tienen cáncer de mama". "No lo dice el presidente, lo dicen todos los estudios científicos, que establecen que en estos casos entre un 0,5 y un 1,2% de las mujeres tienen un cáncer", ha apostillado el consejero de Sanidad.

"No es ninguna novedad", ha sostenido Antonio Sanz, que ha reprochado al PSOE y a la izquierda que use esto "dentro de una estrategia de sacar conclusiones fuera de lugar". Igualmente, ha señalado que "aunque hubiera una sola mujer" que haya desarrollado cáncer, "la obligación y el compromiso del sistema es atenderla y cuidarla". "No es una cuestión de estadística", ha sentenciado.

Sobre el cribado del cáncer de mama, ha adelantado que "en las próximas semanas" se presentarán las conclusiones de tres grupos de trabajo de la comisión de seguimiento". Preguntado por el retraso en operaciones con una confirmación ya de cáncer de mama, el consejero ha asegurado que la respuesta en esos supuestos es "urgente".

Ha aprovechado para recordar que a partir del 12 de enero estará operativo el acto único --mamografía, ecografía y biopsia en un mismo día-- en casos de cáncer, como son los estadios b-rad 4 y bi-rad 5. "Lo que me preocupa como consejero es la atención sanitaria, no la polémica del PSOE y la izquierda",