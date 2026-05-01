Sanz acusa a Sánchez de "daño inaceptable" con la huelga médica, que ha afectado a 1,2 millones de operaciones y citas

Archivo - Profesionales sanitarios en el uso de cirugía robótica en el interior de un quirófano. (Foto de archivo). - HUVR - Archivo

SEVILLA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista por el PP en la provincia de Cádiz, Antonio Sanz, ha acusado este viernes al Gobierno de Pedro Sánchez de infligir un "daño inaceptable" al sistema sanitario público andaluz al "dejar tirados" a los médicos, que esta semana han convocado la tercera semana de huelga en 2026 contra el Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad. Hasta la fecha, el cómputo global de los paros protagonizados por los médicos es de 1,2 millones de operaciones, citas y consultas suspendidas.

En declaraciones a Europa Press, Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha exigido al presidente del Gobierno y a la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, que "pongan fin de una vez por todas a esta huelga de médico, que escuchen a los médicos y que paren esta huelga que está provocando un daño inaceptable a la sanidad pública".

"Esta situación no puede prolongarse ni un día más. Exigimos a Montero y al PSOE que dejen de mirar para otro lado", ha clamado Antonio Sanz, para el que esta situación "no puede prolongarse ni un día más". "No se puede aceptar esta prepotencia, esta soberbia y esta falta de diálogo, que hace daño a la sanidad intencionadamente por culpa del Gobierno de Sánchez y Montero", ha sentenciado.

