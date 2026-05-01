Sanz (PP-A) recrimina a Montero y Sánchez "no haber estado a la altura" de las necesidades del Campo de Gibraltar

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (1i), interviene en la reunión del Comité Asesor del Plan Romero 2026. A 30 de abril de 2026 en Almonte, Huelva (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

ALGECIRAS (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista del PP en la provincia de Cádiz, Antonio Sanz, ha afeado a la secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haber "estado a la altura de lo que necesitaba el campo de Gibraltar" en relación con la próxima visita del presidente del Gobierno a la zona, y en el marco del pacto entre el Reino Unido y la Unión Europea.

En declaraciones a los medios, Sanz ha considerado que la negociación del acuerdo con el Reino Unido y la Unión Europea representaba "una oportunidad de oro e histórica" que, a su juicio, "no se nos va a volver a presentar" para defender el campo de Gibraltar" y ha lamentado que Sánchez venga a la provincia gaditana a explicar que es "una oportunidad perdida".

En este sentido, el dirigente 'popular' ha insistido en que la Junta de Andalucía "siempre ha defendido acuerdos, pero no cualquier acuerdo", ya que consideraba necesario lograr "el mejor acuerdo", por lo que ha criticado que se "ha corrido demasiado buscando la foto". Así, Sanz ha argumentado que este acuerdo "desaprovecha muchas ocasiones" y "deja abiertas muchas cuestiones" fundamentales para la región andaluza.

Al hilo, ha enumerado entre las cuestiones pendientes "la competencia desleal" que se puede hacer al puerto de las Algeciras, así como "los asuntos de aduana el asunto de los fondeaderos, las capacidades de los puertos, la competencia deseal, lo que va a ocurrir con el aeropuerto" y "las garantías sociales para los trabajadores que cruzan para trabajar en Gibraltar".

Además, Antonio Sanz ha puesto especial énfasis en lo que considera el principal problema del acuerdo alcanzado: "el desequilibrio fiscal". El candidato del PP ha criticado que lo que viene a defender Pedro Sánchez para el campo de Gibraltar "no es la prosperidad compartida, sino la desigualdad compartida".

El cabeza de lista ha criticado, además, la falta de participación de las administraciones locales en las negociaciones, afirmando que "ha habido precipitación, falta de diálogo real" y sobre todo, "no se ha contado nada con los ayuntamientos de la comarca y con la Junta de Andalucía, que teníamos mucho que decir y mucho que aportar".

Al respecto, el dirigente 'popular' ha expresado su "decepción" por la exclusión de estas instituciones del proceso negociador, señalando que "que no se nos haya dado ni voz ni opinión en ningún caso en esta negociación". También ha subrayado que esta falta de participación ha tenido consecuencias negativas para los intereses de la región.

Ha reiterado su convicción de que se ha perdido una oportunidad única para el desarrollo económico y social de la zona, manifestando que "creo que se ha perdido una gran oportunidad clave para defender al campo de su altar". Sanz ha enfatizado la importancia estratégica de este momento para la región.

El candidato del PP ha advertido sobre las posibilidades futuras de lograr un acuerdo más favorable, aseverando que "creo que no se nos va a dar otra ocasión tan importante como para equilibrar social y económicamente al campo de libertad con otros territorios". Esta afirmación refleja su preocupación por las perspectivas a largo plazo del Campo de Gibraltar.

Sanz ha resumido su posición subrayando que, aunque el PP siempre ha apoyado los acuerdos, "estos debían ser los mejores posibles para la región". Así, Sanz ha insistido en que la negociación debería haber incluido a las administraciones locales y autonómicas desde el inicio del proceso.