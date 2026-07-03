Sanz anuncia que el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla albergará un Polo de Innovación en Salud

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz (c), interviene en la presentación de la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud de Andalucía (EIISA). - María José López - Europa Press

SEVILLA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, ha anunciado este viernes que el Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, dependiente del Hospital Universitario Virgen del Rocío, albergará el Polo de Innovación en Salud que adelantó el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el debate de investidura el pasado lunes, "una muestra más del compromiso de este Gobierno con la investigación y la innovación en la salud como una parte más en la atención sanitaria a los pacientes en Andalucía".

Antonio Sanz, que ha hecho este anuncio en el acto de presentación de la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud de Andalucía (EIISA 2026-2027), ha explicado que se trata de un "proyecto estratégico que integrará en un mismo espacio innovación, simulación clínica avanzada y desarrollo científico para mejorar la calidad asistencial, impulsar el talento y generar empleo cualificado".

El titular andaluz de Sanidad, que ha incidido en que "todo esto lo vamos a desarrollar en un espacio en el Hospital Muñoz Cariñanos como motor de progreso al servicio de los andaluces en materia de innovación", ha señalado que este HUB de Innovación en salud es "una parte muy importante para avanzar en innovación, en aplicación de nuevas tecnologías para la salud, en aplicación de IA para la salud y para el desarrollo de nuevos proyectos", tal como ha recogido la Junta en una nota.

Además, ha añadido, este hub, que "contribuirá a consolidar nuestra comunidad como referente europeo en investigación, tecnología y formación sanitaria", viene a complementar la investigación que "se realiza en los centros de investigación de Andalucía buscando el conocimiento de las enfermedades y su comportamiento".

En concreto, se ha referido a los "centros de excelencia de titularidad compartida" como Cabimer y Genyo, que "son referentes del Sur de Europa y un foco de talento que nos llena de orgullo", así como los distintos institutos de investigación de Andalucía (IBIS, IMIBIC, Ibs.Granada, IBIMA e Inibica), "todos acreditados por el Instituto de Salud Carlos III". "Una acreditación que supone el sello de excelencia a la investigación que en ellos se realiza", ha añadido.

Esta iniciativa, ha detallado, "alineará a empresas innovadoras y tecnológicas, a emprendedores y al propio sistema de I+i público en salud en un entorno que permitirá acelerar la innovación, servir de laboratorio para pruebas de concepto (living lab) y de espacio de experimentación (sand box)".

Los Living Labs de Salud son espacios de innovación donde pacientes, médicos, investigadores y empresas prueban nuevas tecnologías en entornos reales. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas mediante la cocreación y el uso de herramientas digitales, telemedicina e Inteligencia Artificial (IA). Un Sandbox en salud es un espacio seguro y controlado donde las empresas prueban nuevas tecnologías médicas o inteligencia artificial (IA)y funciona como un laboratorio de pruebas. supervisado por expertos. Permite innovar sin poner en riesgo la salud de los pacientes ni romper las leyes actuales.