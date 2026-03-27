Sanz insta a la ministra a que "no derive" responsabilidades con la huelga médica y reclama "compromiso real" de fondos

Manifestación en Sevilla convocada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA) en rechazo del Estatuto Marco que impulsa el Ministerio de Sanidad. A 18 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha exigido este viernes a la ministra de Sanidad, Mónica García, que "no derive su irresponsabilidad a las comunidades autónomas" en lo relativo a la huelga de los médicos por el Estatuto Marco del Gobierno y ha vuelto a exigir "un compromiso real de financiación" para el Estatuto, que "sigue sin memoria económica".

Durante el pleno del Consejo Interterritorial, ha recordado los efectos en Andalucía de la huelga de los médicos "contra el Ministerio". Como ha recordado Antonio Sanz, la ministra "sigue sin aportar una memoria económica que ponga sobre la mesa la cuestión de la financiación". Para el consejero, "o hay compromiso de financiación o la actitud de la ministra nos lleva al caos". El "yo invito y tú pagas, es una dejación de responsabilidades", ha sentenciado.

Al respecto, el consejero ha vuelto a criticar que la ministra Mónica García, no sólo intente que se enfrenten entre sí las comunidades, "sino que también lo hagamos con los profesionales". Incluso ha apuntado que la actitud de la ministra provoca la "confrontación" entre las distintas categorías profesionales y que la situación actual es "fruto de no haber diseñado desde el primer momento una negociación seria para, ahora, querer que las comunidades resuelvan el conflicto que ella ha creado en un proceso en el que "ha ninguneado a las comunidades".

El titular andaluz de Sanidad ha recordado que las tres últimas convocatorias de la huelga de médicos contra el Ministerio "suman ya la pérdida de 767.000 actos asistenciales y un impacto económico de 111 millones de euros, algo que está afectando de manera grave a la asistencia sanitaria en Andalucía". Una situación, ha subrayado Antonio Sanz, que "es responsabilidad exclusiva de la ministra, que ha sido incapaz de dialogar".