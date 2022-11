Sevilla acoge la III International Conference on Technology in Physical Activity and Sport 2022

SEVILLA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía colabora con la III International Conference on Technology in Physical Activity and Sport (Tapas 2022), que se celebra desde este miércoles y hasta este jueves 17 de noviembre en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Esta conferencia internacional busca ser un "referente" en la investigación y la formación internacional vinculada a la tecnología y al deporte. Un foro en el que se ponga de manifiesto las principales "tendencias e investigaciones" en materia de tecnología y deporte, según ha remarcado la Junta en una nota de prensa.

Para ello, Tapas 2022 cuenta con 16 ponentes que realizarán sus sesiones en directo y streaming de las cuatro grandes áreas de Ciencias del Deporte: rendimiento deportivo, gestión del deporte, actividad física y salud y docencia. A su vez, habrá un apartado sobre investigación en el que se pondrán en valor las principales líneas vinculadas a la tecnología y al deporte, entre ellas su aplicación a instalaciones deportivas y eventos deportivos.

Los objetivos de estas jornadas son conocer y aplicar tecnologías a diferentes ámbitos de la actividad física y el deporte; compartir experiencias en torno a la innovación y la tecnología en el deporte; y crear sinergias y dinámicas de colaboración que faciliten el desarrollo de la industria de la actividad física y el deporte.

Asimismo, se persigue potenciar el emprendimiento al poner en contacto a los participantes con líderes en tecnología y start-ups; identificar experiencias de buenas prácticas en tecnología y deporte, susceptibles de creación de empleo para los graduados y egresados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y del Máster Universitario en Actividad Física y Calidad de Vida de Personas Adultas y Mayores; y difundir y sensibilizar el espíritu emprendedor desde la tecnología y el deporte, fomentando una cultura empresarial.

A su vez, el enfoque de Tapas 2022 permite la conjunción de profesionales de distintas áreas como la gestión deportiva, la educación y formación, la actividad física y salud y el alto rendimiento, vinculadas a la tecnología y la digitalización. Es por lo que su realización propiciará un encuentro entre estudiantes y profesionales del sector, permitiendo avanzar en el desarrollo de las actitudes digitales y el deporte.

El evento, en sus tres años de vida, ha contado con la presencia de ponentes de gran relevancia como Sameer Pujari (coordinador de la Global Digital Health Strategy para la OMS), José A. Valverde (Project Officer de la unidad eHealth, Wellbeing and Ageing en la Comisión Europea), Carron Manning (cofundadora de EXi, colaboradora de Apple), Enrique García Clavijo (Business Venue Director en AS Roma), o Martin Bucheit (preparador físico del París Saint Germain), lo que ha supuesto un gran impacto internacional.