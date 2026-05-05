El Teatro Central acoge este fin de semana el estreno absoluto de 'Ser Pastora', de la artista sevillana Laura

Obra 'Louise' - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Central acoge este viernes y sábado 'Ser Pastora', el último trabajo de la coreógrafa y bailarina sevillana Laura Morales, que se presenta en la Sala Manuel Llanes a las 19,00 horas y, por otro, el estreno en España de la nueva creación del multiartista suizo Martin Zimmermann, 'Louise', en la sala A a las 20,30 horas.

Según ha informado la Consejería de Cultura y Deporte en una nota de prensa, Laura Morales regresa al Teatro Central con una pieza que nace de su participación en el proyecto Escuela de Pastores de Madrid, Campo Adentro, en 2023. En este proceso, la artista se aproxima al arte de la trashumancia, eje central de 'Ser Pastora'. La pieza cuenta con la asistencia a la dirección de Alessandra García y la colaboración de La Ejecutora en la dramaturgia y el diseño del espacio escénico.

La obra aborda cuestiones como el pastoreo, el patrimonio cultural y la brecha salarial en el ámbito rural, especialmente en relación con el papel de las mujeres, cuyo trabajo agrícola a menudo se considera una prolongación del doméstico.

Formada en Danza Contemporánea en el Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla Antonio Ruiz Soler, Laura Morales completó su formación en el Centro Andaluz de Danza y posteriormente en el programa internacional La Factoría.

Por otro lado, a sala A acoge el estreno en España de 'Louise', la última creación de Martin Zimmermann, una propuesta que combina teatro, artes plásticas, circo y danza. Las intérpretes Bérengère Bodin, Methinee Wongtrakoon, Rosalba Torres Guerrero y Marianna de Sanctis dan vida a distintos roles.

Esta nueva pieza reflexiona sobre la resistencia y el impulso de moverse libremente. Zimmermann, coreógrafo suizo afincado en Zúrich, lleva más de 25 años desarrollando un lenguaje escénico propio basado en el teatro visual sin palabras, en el que confluyen el circo contemporáneo, la danza y la instalación.

Por su parte, la temporada 2025/2026 concluye con el dramaturgo Pablo Remón, que regresará al Teatro Central con 'El entusiasmo' los días 15 y 16. El elenco de la obra está formado por Francesco Carril, Natalia Hernández, Raúl Prieto y Marina Salas. Además, del 11 al 14 de mayo, Remón impartirá el taller 'Descubrir la escena. Taller de escritura dramática' en el Centro de Formación Escénica de Andalucía.