El Teatro Central de Sevilla acoge el estreno absoluto de la coreógrafa Vanesa Aibar y la propuesta de 'La Calidesa'

El Teatro Central de la Consejería de Cultura y Deporte acoge el estreno absoluto de 'Aibar/rabiA', de la coreógrafa Vanesa Aibar, "una inmersión en el origen del baile". Tras obtener el Premio Max al Mejor Espectáculo de Danza en 2023 con 'La Reina del Metal', la bailaora andaluza presenta este sábado (20,30 horas) su nuevo trabajo, "que se adentra en la esencia de su lenguaje artístico", y en la que contará en escena con el músico británico Frank Moon y la cantaora Gema Caballero.

'Aibar/rabiA' es una exploración coreográfica que entrelaza tradición y modernidad, pensamiento y cuerpo, ciencia y danza. La pieza se articula como un laboratorio vivo y, al mismo tiempo, como un rito escénico donde el movimiento se convierte en una forma de conocimiento, explica la Junta en una nota de prensa.

En ella, la coreógrafa profundiza en la investigación constante que caracteriza su trayectoria, reafirmándose como una de las voces más sólidas, personales y renovadoras de la danza española contemporánea. En esta nueva creación, Aibar ha iniciado una colaboración singular con el cristalógrafo Juan Manuel García-Ruiz, estableciendo un diálogo fértil entre ciencia y arte.

Este encuentro entre disciplinas impulsa a la creadora a conceder mayor espacio a lo empírico, a aceptar lo perecedero y a asumir que el arte solo avanza cuando se somete a una investigación constante. La reflexión se transforma en movimiento, y el pensamiento se vuelve cuerpo, añade la nota de prensa.

Junto a las investigaciones de Juan Manuel García-Ruiz y un proceso de creación concebido a partir de distintas 'Cristalizaciones' --encuentros creativos con distintos artistas durante el año 2024--, Aibar afronta esta nueva propuesta acompañada por algunos de sus "cómplices habituales": el coreógrafo y Premio Nacional de Danza Guillermo Weickert como codirector; el dramaturgo David Montero y el estudio Cube en el diseño escénico.

'LA CALIDESA'

Por otro lado, entre el 28 y el 31 de enero se pondrá en escena 'La Calidesa', un dispositivo escénico singular que propone al espectador una experiencia íntima y transformadora en torno a la soledad y la amistad. Se trata de una propuesta escénica de mirada contemporánea y poética delicada que reflexiona sobre los paisajes humanos de la sociedad actual, abordando cuestiones como la emigración, el envejecimiento, la movilidad internacional, la mercantilización de los vínculos y la fragilidad de las relaciones.

A través de seis relatos breves, la pieza explora distintas formas de aislamiento, silencio y desarraigo, poniendo en valor la presencia del otro como espacio de cuidado, continuidad y posibilidad de encuentro. Las historias dialogan con realidades universales como la soledad, la amistad a lo largo del tiempo o las nuevas formas de compañía, invitando a reconocer las soledades propias y ajenas y a reivindicar la necesidad de vínculo, acogida y pertenencia en la vida comunitaria.

El espectáculo es una coproducción de Coma14 y Société Mouffette, proyecto de la actriz y creadora Vera González, con una consolidada trayectoria nacional e internacional y numerosos reconocimientos. El dispositivo escénico ofrecerá cinco pases diarios a partir del próximo miércoles, entre las 17,00 y las 21,00 horas.