El Teatro Central de Sevilla inaugura la programación de 2026 con la adaptación de 'El día del Watusi'

‘El día del Watusi’ ha sido reconocida con seis Premios de la Crítica y el Premio Butaca al mejor montaje teatral. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Central, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, comienza 2026 con 'El día del Watusi', una producción de la compañía Los Montoya junto a Iván Morales y el Teatre Lliure.

Según ha informado la Administración autonómica en una nota, el espectáculo podrá verse en la Sala A los días 9 y 10 de enero, a las 20,30 horas. La obra ha sido reconocida con seis Premios de la Crítica --a mejor espectáculo, dirección, adaptación, actor protagonista, actriz de reparto y actor de reparto--, además del Premio Butaca al mejor montaje teatral. Asimismo, fue finalista en cuatro categorías de los Premios Max 2025, alzándose con el galardón al mejor actor.

En concreto, 'El día del Watusi' es un retrato alucinado de la Transición española visto desde los ojos y el corazón de quienes no salieron en la foto, una "misa pagana" dedicada a todas las personas que quedaron al margen del relato oficial. Dirigida por Iván Morales, la obra está interpretada por Guillem Balart, David Climent, Raquel Ferri, Anna Alarcón, Vanessa Segura y Artur Busquet.

Además, se trata de la adaptación teatral de la monumental novela de Francisco Casavella, una propuesta artística que invita al público "a sumergirse en cuatro horas de teatro intenso" --con dos intermedios--, concebidas para desplegar toda la complejidad de la historia "sin un ápice de aburrimiento", según sus creadores.

Basada en una novela de culto de casi mil páginas, la adaptación que incluye música en directo se estructura en tres actos que recorren la vida de su protagonista, Fernando, en una infancia en las chabolas del Montjuïc de los años setenta, y una adolescencia al servicio de banqueros franquistas durante la Transición y su juventud en la efervescente Barcelona preolímpica.

De este modo, el texto original, escrito con una mezcla de barroquismo e impunidad muy característica de los años noventa, retrata una época "marcada por la urgencia vital y la sensación de que todo estaba por hacer". Se ha dicho que el universo de Casavella "huele a tabaco, a puerto, a reservado en el Botafumeiro, a concierto punk, a chabola, a caspa, a parque de atracciones, a beso robado en un callejón de la Plaza Real lleno de orín, a trapicheo ágil a pocos metros de la comisaría". Esta puesta en escena conserva esa energía literaria y la traslada al lenguaje teatral, ofreciendo, según la Junta, "una experiencia sensorial y emocional que trasciende la palabra escrita".

Por su parte, la compañía responsable del montaje ha subrayado la combinación de música en directo, una "iluminación evocadora" y una puesta en escena "de gran expresividad", que convierten la obra en una experiencia "profundamente emocional, sostenida por un elenco de actores de primer nivel". Un conjunto de elementos que reafirma "la vigencia del universo narrativo de Casavella y su capacidad para conectar con el público a través del teatro contemporáneo".

Por otro lado, la programación del coliseo de La Cartuja continúa los días 16 y 17 con el estreno en España del último trabajo de Marlene Monteiro Freitas junto al Ballet de l'Opéra de Lyon, 'Canine Jaunâtre 3'. El fin de semana del 23 y 24 será el turno de Clara y Ariadna Peya / Les Impuxibles, con 'Caramel', así como del estreno absoluto de 'Coreos Coros Corros', una creación de Irene Cantero y Natalia Jiménez.

Finalmente, la programación de enero se cerrará con 'La calidesa', de Marta Barceló, Tolo Ferrà, Coma14, La Société de la Mouffette y el Festival Grec, junto al estreno absoluto de 'Aibar/rabiA', firmado por la creadora y bailarina Vanesa Aibar, que se presentará el 31 de enero en la Sala A. Toda la información sobre la programación, así como la venta de entradas, está disponible en 'www.teatrocentral.es'.