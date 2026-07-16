El Teatro Central de Sevilla programa 42 espectáculos para la temporada 2026/2027, con 24 compañías andaluzas

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, en la presentación de la programación del Teatro Central. - MARIA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha presentado este jueves la temporada 2026/2027 del Teatro Central de Sevilla, integrada por 42 espectáculos, 72 funciones y 41 compañías, de las que 24 son andaluzas, 11 nacionales y 6 internacionales.

"La nueva programación mantiene el carácter multidisciplinar y rompedor que históricamente ha definido al Teatro Central, con 15 propuestas de danza, 11 de teatro, 9 de música, 4 de circo y 3 espectáculos de otros lenguajes escénicos, reflejo de la indisciplina artística, que constituye una de sus principales señas de identidad", ha avanzado Del Pozo durante el acto.

En un comunicado remitido por la referida consejería, se ha destacado que más allá de su función como espacio de exhibición, "el Teatro Central reafirma su compromiso con la creación, la producción, el acompañamiento artístico y la mediación con los públicos".

Diseñada "bajo la premisa de continuidad" por el equipo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, la nueva temporada del teatro de la isla de la Cartuja aspira a servir de "puente o pasarela" entre la etapa que estuvo bajo la dirección de Manuel Llanes y el nuevo proyecto que dirigirá la cordobesa Elena Carmona Sanjuán, tras ganar la plaza en el proceso selectivo convocado por la Consejería de Cultura para este puesto.

En todo caso, la creación andaluza vuelve a ocupar en 2026/2027 un lugar protagonista con la participación de hasta 24 compañías. Así, tras acoger 9 espectáculos de la XXIV Bienal de Flamenco entre el 11 de septiembre y el 2 de octubre, la nueva temporada del Teatro Central arrancará el 23 de octubre con el estreno en Andalucía de 'El corazón de Ester' una indisciplina del director de escena y performer malagueño Alberto Cortés, que también estará en este escenario el sábado 24.

El 30 y 31 de octubre será el turno de 'Fondo alto', de Laila Tafur junto a Enrique del Castillo, que compartirá cartel con otro estreno absoluto andaluz, 'Pueblo', una coreografía para siete intérpretes del jienense Mario Bermúdez, Premio Andalucía de la Cultura de Artes Escénicas 2025, para su compañía Marcat Dance.

El recorrido por la escena andaluza continuará los días 20 y 21 de noviembre con el estreno de 'Brabant', de Proyecto Lorca y Enrique del Castillo. Los días 27 y 28 de ese mismo mes Rosa Romero presentará 'El discurso', mientras que Alessandra García ofrecerá dos propuestas teatrales: 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro', el viernes 27, y '¿Tú sabes lo que es una posidonia?', el sábado 28. En diciembre, Migue López estrenará 'Un bostezo melancólico de la tierra' los días 18 y 19, mientras que Truca Circus llevará al público familiar 'Alboroto' entre los días 21 y 23.

La programación andaluza continuará en enero con el estreno de 'Gaze', de Bea Lamadrid, los días 22 y 23, compartiendo fechas con 'Dysphoria', de Histrión Teatro. Como novedad, el Teatro Central presentará los días 29 y 30 de enero 'Zappa', un proyecto que reunirá a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y al músico andaluz Daahoud Salim en torno al universo creativo de Frank Zappa producido por el espacio escénico.

En febrero llegarán 'Poemas para un cuerpo en movimiento', de Andrés Marín y Juan Domínguez, los días 12 y 13, y 'Occupy Bernarda', de Bárbara Sánchez, los días 26 y 27. Ya en marzo, La Permanente presentará 'Estoy enfadada, estoy rabiosa' los días 5 y 6, mientras que Israel Galván y Mohamed El Khatib estrenarán en España 'Israel & Mohamed' los días 12 y 13.

En la recta final de la temporada, David Montero pone en escena 'Ser verbena' los días 23 y 24 de abril precedido, el día 23, por un concierto de 'Cervatana' en la sala A. Los días 30 de abril y 1 de mayo llegará la propuesta de Helena Martos, 'Danzas blancas. Variación 2' y Patricia Caballero con 'Ra!'. Finalmente, los días 14 y 15 de mayo compartirán programación la danza de Manu Rodríguez con 'Otra cosa que no es otra conferencia' y el teatro de Atalaya con 'Antígona, la estirpe maldita'.

La escena nacional también tendrá una presencia destacada en la nueva temporada. Mogambo y Teatro Español presentarán 'Personas, lugares y cosas' los días 20 y 21 de noviembre mientras que Andrés Lima y Teatro del Barrio llegarán los días 5 y 6 de diciembre con el teatro musical 'Libres!!!'. La compañía catalana Mal Pelo trae a Sevilla 'WE. Nosotros y los tiempos' los días 11 y 12 de diciembre. Ya en 2027, LaJoven representará 'Un monstruo viene a verme' los días 10 y 11 de enero.

En febrero, Israel Elejalde y Teatro Kamikaze pondrán en escena 'El nudo Gordiano' los días 12 y 13; Paloma Muñoz presentará 'La Quijá' los días 19 y 20, y Cabosanroque llevará al Central la ópera 'Mil tres, say cheese "Les resurreccions de Don Giovanni"' los días 26 y 27. La programación nacional se completará con 'Gola', de Oriol Pla y Pau Matas, los días 5 y 6 de marzo; 'Lexicon', de El Conde de Torrefiel, los días 3 y 4 de abril; y 'Las gratitudes', de Producciones Teatrales Contemporáneas, los días 7 y 8 de mayo.

La dimensión internacional volverá a ser otra de las señas de identidad del Teatro Central. Jan Martens presentará 'The dog days are over 2.0' los días 13 y 14 de noviembre. El Centro Dramático Nacional de Normandía-Ruan / Les Anges au Plafond llegará los días 19 y 20 de diciembre con 'Le Bal marionnettique'. La coreógrafa sudafricana Mamela Nyamza, reciente León de Plata de la Bienal de Venecia, visitará por primera vez el teatro sevillano con 'Hatched Ensemble' los días 15 y 16 de enero. Sidi Larbi Cherkaoui y Martin Zimmermann presentarán 'Has been' los días 5 y 6 de febrero, mientras que Mathurin Bolze cerrará la temporada los días 21 y 22 de mayo con 'Immaqaa "ici, peut-être"'.