La Tecnoincubadora Marie Curie de Sevilla TechPark alcanza niveles máximos de ocupación

Archivo - Imagen aérea del Parque Científico y Tecnológico Cartuja, en Sevilla. - ECITYSEVILLA - Archivo

SEVILLA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El edificio Tecnoincubadora Marie Curie, uno de los más emblemáticos de Sevilla TechPark, ha alcanzado en 2025 una media de ocupación del 98%, consolidando uno de los niveles máximos desde su puesta en uso. Desde el año 2022, la tasa de ocupación ha superado el 90%, según la información facilitada a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía.

En total, son 42 las empresas de base tecnológica que han permanecido activas en este inmueble durante 2025. Desde la puesta en marcha de la Tecnoincubadora Marie Curie han pasado por sus instalaciones un total de 162 compañías, señala la Junta en un comunicado.

La Tecnoincubadora Marie Curie ofrece, además de módulos de distintos tamaños y flexibles en función de sus necesidades, instalaciones comunes de primer nivel --salón de actos, salas de reuniones, sala de usos múltiples-- y pone a disposición de los emprendedores distintos servicios de valor añadido como búsqueda de financiación, apoyo para acceder a los mercados, mentorización o actividades de networking.

Los principales sectores de las entidades instaladas son Tecnologías de la Información (IT), Energía, Biotecnología y Electrónica. En cuanto al perfil profesional, entre el 58% y el 70% de los emprendedores tienen entre 31 y 50 años y un nivel de estudios superiores.

Destaca, además, el notable descenso de la tasa de fracaso empresarial de las empresas que han pasado por la Tecnoincubadora Marie Curie: tres años después de abandonar el edificio mantienen su actividad empresarial el 83% de las startups, frente al 60% de supervivencia que se registraba en 2021.

Este edificio, puesto en uso en 2010, alberga más de la mitad de las empresas en incubación que desarrollan su actividad en Sevilla TechPark, que a cierre de 2024 ascendía a 85. El parque tecnológico continúa consolidándose como un entorno clave para el impulso del emprendimiento innovador, gracias tanto a sus espacios de incubación y aceleración empresarial, que ofrecen apoyo estratégico, servicios especializados y acompañamiento a proyectos en fase temprana, como al ecosistema que generan el resto de empresas, centros de investigación y universidad.

Además de la Tecnoincubadora Marie Curie, Sevilla TechPark cuenta con 'El Cubo', de Andalucía Open Future (impulsado por la Junta de Andalucía y Telefónica) y el Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) de Andalucía Emprende (dependiente también de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación).

La Universidad de Sevilla cuenta también con espacios de pre-incubación en sus edificios del parque tecnológico, tanto en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSi) como en la Facultad de Comunicación.