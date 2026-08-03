La Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta impulsa 22.000 millones de inversión y la creación de casi 65.000 empleos

Archivo - La vicepresidenta tercera de la Junta y consejera de Economía, Carolina España, en las instalaciones de la Unidad Aceleradora de Proyectos en Sevilla, en una imagen de archivo - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, ha impulsado desde su creación un total de 156 proyectos, que movilizarán una inversión de 21.851 millones de euros y supondrán la creación de 64.685 empleos en la comunidad.

Para la vicepresidenta tercera de la Junta y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, "se ha logrado transformar por completo la relación de la administración con el tejido productivo, de modo que ahora nos perciben como aliados cuando deciden realizar inversiones en Andalucía".

Según ha detallado en un comunicado la también portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, los sectores esenciales para el futuro económico de la comunidad, como el energético, con 70 iniciativas; o el industrial, con 42, son los que más proyectos concentran, seguido por el sector turístico, con 13.

Además, España ha valorado el "impulso real" a la atracción de proyectos e inversiones al convertirse este instrumento en "un gran aliado" para "agilizar plazos, acompañar a las entidades inversoras y contribuir a la simplificación administrativa".

Hasta el momento, se consideran ya finalizadas un total de 46 iniciativas, al haber concluido la tramitación administrativa necesaria para que puedan ser puestas en marcha. Este dato se traduce en una inversión de 2.243 millones de euros y la generación de 11.932 empleos.

Los proyectos se extienden por las ocho provincias, destacando el peso de Sevilla, con 31; Cádiz, con 28; y Málaga, con 19. El resto se reparte entre Huelva (17); Córdoba (13); Almería (11); Jaén (8) y Granada (cuatro). Además, existen 25 iniciativas de carácter multiprovincial.

Por otro lado, de los 156 proyectos que la unidad tiene en cartera, 55 han sido asignados mediante la Declaración de Interés Estratégico y 101 por acuerdo de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras.

ENERGÍAS, INDUSTRIA Y MINERÍA

El ámbito de las energías renovables es el que concentra más proyectos, con 70, seguido por el industrial, con 42, y el turístico con 13. También es significativo el volumen de iniciativas mineras, con nueve. El resto se reparte entre el ámbito sanitario (cuatro); residencial (cuatro); el comercial (tres); el agrícola (dos) o el administrativo, el I+D+i, el deportivo, el audiovisual, el cultural, el TIC y el hidráulico, con un proyecto en cada área.

En concreto, la labor de la UAP ha permitido que proyectos de grandes compañías como Iberdrola, Repsol o Ignis hayan obtenido sus autorizaciones un año antes de lo previsto, situándose ya en fase de construcción o explotación. Además, su agilización ha logrado avances estratégicos como las tramitaciones ambientales y las sustantivas en materia de minas de Atalaya en Huelva, de manera que en la actualidad se encuentran en fase de construcción o de explotación.

También se ha logrado la obtención de Autorización Ambiental Integrada en menos de siete meses para el proyecto de instalación de una planta para la producción y almacenamiento de hidrógeno verde promovida por Coagener Soluciones Técnicas Integrales en Los Barrios. En el proyecto Airbus Consolidación Cádiz se ha conseguido obtener la innovación urbanística necesaria en un plazo de cinco meses, mientras que para Sonae Arauco en Linares se dio una modificación sustancial de la autorización ambiental integrada en menos de seis meses y, de esta forma, se pudo inaugurar en el pasado diciembre su proyecto para ampliar, modernizar e incorporar soluciones de la industria 4.0 a su planta de fabricación de productos de madera.

Por otro lado, la UAP ha coordinado e impulsado grandes proyectos sanitarios de la Junta de Andalucía como el del nuevo Hospital de Málaga, o el del Hospital Materno Infantil de Huelva, donde su intervención ha posibilitado agilizar la tramitación administrativa del contrato de obras. La UAP, formada por un equipo multidisciplinar compuesto por funcionarios de cuerpos superiores, surgió con el objetivo de mejorar la atracción de inversiones, generar empleo y transformar la relación entre la Junta y las entidades promotoras, ofreciendo una tramitación ágil, coordinada y eficaz. Su gestión de la UAP se centra en impulsar y coordinar, de forma transversal, a todas las consejerías, los proyectos asignados, garantizando un acompañamiento permanente a las entidades promotoras.

Según la Junta, el éxito de este modelo ha despertado el interés de numerosas administraciones que buscan replicar la composición y el funcionamiento de la UAP en sus respectivos territorios. De hecho, la Comisión Europea ha citado a la UAP como un ejemplo de buenas prácticas para acelerar los procedimientos de concesión de permisos en infraestructuras de energía renovable. De hecho, en 2024 recibió el reconocimiento de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) por su contribución al desarrollo de la actividad empresarial y la mejora de la calidad democrática.