Los usuarios valoran con un notable alto el servicio del Metro de Sevilla

Metro de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Metro de Sevilla, sociedad concesionaria de la Junta de Andalucía, ha obtenido este año una valoración global de 8 sobre 10 en su encuesta anual de satisfacción.

Según el estudio publicado por la Junta, el 98% de los participantes "declaran confiar en el servicio". La encuesta, que se viene realizando desde hace años, tiene como finalidad principal conocer la evaluación de los usuarios del servicio ofrecido.

El documento ha señalado la rapidez, limpieza, seguridad y funcionamiento de instalaciones como los aspectos mejor valorados, mientras que aglomeraciones, climatización y gestión de incidencias son los aspectos que los usuarios valoran con menor puntuación.

Los usuarios mantienen "expectativas muy elevadas en el servicio", con un valor medio de 8,69, especialmente entre mujeres, personas de 30 a 65 años y residentes en áreas metropolitanas como Mairena del Aljarafe.

La Junta ha indicado que la calidad percibida "se mantiene en niveles altos (7,94)". La satisfacción "se mantiene homogénea a lo largo de toda la línea", con mejores valoraciones en las estaciones de Olivar de Quinto, Condequinto y Prado. Los perfiles más satisfechos son los menores de 45 años, hombres y residentes en Sevilla capital.

Los usuarios han señalado como prioridades futuras la ampliación de los horarios, el aumento de capacidad y la mejora de frecuencias. En este sentido, a requerimiento de la Junta de Andalucía, la sociedad Metro de Sevilla ha adjudicado la compra de cinco nuevos trenes para aumentar la flota hasta las 26 unidades, con una inversión de 30 millones de euros.

Según el ejecutivo andaluz, estas nuevas unidades permitirán "hacer frente a la creciente demanda de viajeros en los últimos años y mejorar aspectos como la capacidad y la frecuencia".

EL USUARIO TIPO "SE REJUVENECE"

En la encuesta, se confirma un aumento significativo del uso frecuente del Metro de Sevilla (más de cinco viajes por semana), especialmente entre estudiantes y usuarios jóvenes. Este hecho podría estar influido por los descuentos aplicados en las tarifas.

Según la Junta, el usuario tipo "se rejuvenece y se incrementa su metropolización, reflejando un mayor uso académico y de ocio frente al laboral".

El 75,3% de los viajeros utiliza tarjetas monedero, destacando la tarjeta del Consorcio (51,1%) mientras que el bonometro sube respecto a ediciones anteriores (24,2%). El transporte público continúa siendo el medio de transporte que más sustituiría al metro (el 53% de los casos) seguido por el vehículo particular (cuyo porcentaje se sitúa en el 46,4%).

El estudio se ha realizado entre el 29 de septiembre y el 12 de octubre con una muestra de 2.351 entrevistas. Para la selección de los encuestados, se ha empleado un muestreo aleatorio estratificado que tuvo en cuenta las variaciones en el volumen de usuarios por estación de acceso y los distintos días y periodos horarios de la semana.

Según la Junta, este enfoque metodológico asegura que la muestra refleje fielmente la diversidad de la población de usuarios del servicio. El error máximo se calculó en +/- 2,06% asumiendo un muestreo aleatorio simple y un margen de confianza del 95,5% (2 sigmas), lo que confiere un alto nivel de fiabilidad estadística a los resultados obtenidos.