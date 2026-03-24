El Virgen Macarena de Sevilla participa en el desarrollo de una app que usa IA para anticipar crisis de migraña

Proyecto PrisMaX para anticipar crisis de migraña. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, participa activamente en el desarrollo del proyecto PrisMaX, una iniciativa pionera de investigación biomédica orientada a mejorar la vida de los pacientes con migraña mediante el uso de una aplicación móvil que combina inteligencia artificial y herramientas digitales de salud.

Según ha indicado la Junta en una nota, el proyecto tiene como objetivo desarrollar y validar un instrumento inteligente capaz de predecir con antelación las crisis de migraña, permitiendo a los pacientes tomar decisiones preventivas y a los profesionales ajustar mejor los tratamientos.

La migraña es una enfermedad neurológica que provoca crisis severas e invalidantes. Tiene una alta prevalencia mundial, afecta al 12% de la población. En España, se estima que afecta a cinco millones de personas, siendo tres veces más común en mujeres.

En este contexto, PrisMaX propone una solución tecnológica avanzada que recopila y relaciona datos clínicos y factores desencadenantes de migraña vinculados con hábitos de vida relativos a la alimentación, la gestión del sueño o el ejercicio físico, o factores ambientales como temperatura, contaminación o presión atmosférica.

A través de algoritmos de aprendizaje automático, la herramienta analizará esta información para identificar patrones individuales y generar alertas personalizadas ante posibles crisis. El Hospital Universitario Virgen Macarena contribuye de forma activa al desarrollo, ejecución y validación de esta herramienta.

Para ello, en el proyecto de investigación multicéntrico participará un equipo multidisciplinar proveniente también de otros hospitales andaluces como San Cecilio, Torrecárdenas, Virgen del Rocío y Virgen de la Victoria, y entre cuyo elenco se incluyen especialistas de la Unidad de Cefaleas (Servicio de Neurología) y de la Unidad de Innovación y Análisis de Datos del Hospital Universitario Virgen Macarena, que será además uno de los centros donde se llevará a cabo durante 12 meses el estudio clínico con pacientes.

Con la implementación de esta herramienta se pretende mejorar el control de la migraña al anticipar las crisis de forma personalizada, reduciendo su frecuencia e intensidad.

Igualmente, la Junta ha destacado que facilitará la precisión en la toma de decisiones de los profesionales sanitarios, optimizando tratamientos y mejorando la calidad de vida de las personas afectadas que podrán prevenir las crisis anticipadamente, reduciendo su frecuencia y severidad. Esta aplicación informática también potenciará la corresponsabilidad de pacientes respecto a su afección, empoderándolos.

En el ámbito asistencial, el uso de esta tecnología implicará una atención más eficiente, tanto en el entorno hospitalario como en atención primaria, reforzando un modelo sanitario más preventivo, proactivo y centrado en la persona, a la par que proporcionará nuevas perspectivas en la investigación de las causas subyacentes de las migrañas.