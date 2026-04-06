El Virgen del Rocío de Sevilla acoge una exposición solidaria con los trajes de flamenca como protagonistas

Sanitarios observando la exposición 'Sevilla y olé. Visita Sevilla en sus trajes típicos'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) acoge desde el lunes 6 y hasta el 10 de abril, la exposición 'Sevilla y olé. Visita Sevilla en sus trajes típicos', organizada por la asociación Marco Luna, que muestra a Sevilla a través de trajes de flamenca.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, su presidenta Eva Luna, que creó la asociación en homenaje a su hijo Marco, es la diseñadora de estos modelos únicos. El primero, en el que plasma la Giralda, la Torre del Oro y el Puente de Triana, lo creó para la pasarela organizada tras la pandemia en la Avenida de la Constitución y "llegó hasta Miami. A raíz de ahí fui diseñando trajes de flamenca sobre Sevilla", ha relatado.

En la muestra, que se compone de ocho trajes, hay modelos dedicados a caballos, farolillos, toreo, la plaza de España (la Sevilla monumental), Airbus (la Sevilla industrial), "y hay uno dedicado a las dos fiestas mayores: por delante la Feria y por detrás la Semana Santa, representada por el manto de la Macarena y una peineta", ha destacado Eva Luna.

En contexto, la asociación Marco Luna, constituida en 2016, desarrolla actividades de apoyo a pacientes y familiares afectados por enfermedades oncohematológicas, así como iniciativas de sensibilización social y de captación de fondos destinados a la investigación.

En este sentido, la Administración regional ha sostenido que la entidad impulsa acciones orientadas al respaldo de proyectos de investigación en el ámbito de la oncohematología, especialmente aquellos vinculados al desarrollo de terapias avanzadas, así como a la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

Asimismo, entre sus objetivos se encuentra la sensibilización de la ciudadanía sobre estas enfermedades, promoviendo el conocimiento de los procesos asociados, el acompañamiento a pacientes y familias, y la importancia de la donación.

En suma, la exposición se enmarca en las actividades culturales que se desarrollan en el centro sanitario, orientadas a "ofrecer espacios de encuentro y a acercar propuestas artísticas a pacientes, profesionales y ciudadanía".