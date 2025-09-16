Virgen del Rocío (Sevilla) centra en el paciente pediátrico su campaña en redes por el Día de la Seguridad del Paciente

Admisión de un paciente con pulsera por parte de la Dirección de Atención Ciudadana. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Virgen el Rocío de Sevilla ha puesto en marcha a través de sus redes sociales una campaña de divulgación centrada en el paciente pediátrico con motivo del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que se celebra este jueves 17 de septiembre.

En una nota de prensa promovida por la Junta de Andalucía, el centro hospitalario ha informado de las medidas desarrolladas para difundir consejos de cuidado del paciente pediátrico, entre los que se encuentran su identificación o talleres de simulación en escenarios reales.

Según ha informado el centro, el pasado mes de marzo presentó su Plan de Seguridad del Paciente. Se trata de una iniciativa que "refuerza el compromiso del centro y sus profesionales con la seguridad asistencial y la mejora continua de la calidad en la atención sanitaria".

Así, su diseño es fruto de un proceso de análisis y gestión de "miles de notificaciones de eventos adversos" reportadas por los profesionales del hospital en los últimos años.

La elaboración del plan está liderada por la Comisión de Seguridad del Paciente del hospital, que está constituida por un equipo multidisciplinar de 20 profesionales que forman parte de las distintas unidades del hospital.

La iniciativa se enmarca en la Estrategia de Seguridad del Sistema Sanitario Público de Andalucía y responde a la necesidad de avanzar en la gestión de riesgos del paciente, promoviendo "prácticas seguras y fomentando una cultura de seguridad basada en la prevención y la detección temprana".