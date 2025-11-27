Virgen del Rocío de Sevilla instala un sistema audiovisual en la sala de resonancia pediátrica para reducir la ansiedad

Unidad de radiodiágnotico de Pediatría del Hospital Universitario Virgen del Rocío. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha instalado en la sala de resonancia magnética pediátrica un sistema audiovisual inmersivo en el que se pueden proyectar películas o documentales adaptados a la edad del paciente, con el objetivo de "reducir la ansiedad de los menores y disminuir así el uso de sedación para una mejor eficiencia operativa y calidad diagnóstica".

Según ha informado la Junta en una nota, lograr que un paciente pediátrico se mantenga tranquilo e inmóvil entre 15 y 60 minutos para que se le realice una resonancia magnética es "prácticamente imposible, salvo que esté completamente sedado" y eso es lo que se persigue reducir con esta iniciativa.

Este equipamiento ha sido donado por la asociación Andex y el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Sevilla y su puesta en marcha está alineada con las estrategias de humanización del Sistema Andaluz de Salud.

En este nueva estrategia han participado profesionales del servicio de Radiodiagnóstico y Pediatría como el facultativo que ha liderado este proyecto, Pablo Caro, así como personal técnico y personal de Enfermería de la Resonancia Magnética del Hospital Infantil.

Asimismo, han colaborado la jefa de Unidad de Pediatría, Catalina Márquez, el jefe de bloque de Enfermería, Miguel Ángel Rodríguez, y Gema Ramírez como responsable facultativo de Humanización de la Unidad de Pediatría.

UNA PRUEBA SEGURA E INDOLORA

El Hospital Virgen del Rocío ha enmarcado que el año pasado se realizaron más de 36.000 resonancias magnéticas (RM) en los distintos centros que lo componen, entre ellos el Centro de Diagnóstico y Tratamiento, el Duques del Infantado, el Hospital Infantil, el Hospital de la Mujer, el Hospital de Rehabilitación y Traumatología y el Hospital General.

En este sentido, tal y como ha detallado la Junta, se trata de una exploración "segura e indolora" en la que se utiliza un campo magnético y ondas de radio para obtener imágenes detalladas de los órganos y de las estructuras del cuerpo y que no utiliza radiaciones ionizantes (rayos X).

La exploración mediante RM suele ser un estudio largo, desde 15 a 60 minutos, lo que hace "imprescindible" que durante ese tiempo el paciente permanezca completamente inmóvil y respirando pausadamente, han remarcado los especialistas.

Según han enmarcado los especialistas, el paciente escucha unos "sonidos rítmicos fuertes" --las ondas de radiofrecuencia mediante las que se genera la imagen--, que pueden resultar molestos. Además, en algunas exploraciones, el técnico puede pedir al usuario que no respire, aunque sólo sea unos pocos segundos. No obstante, según ha remarcado el Hospital, siempre "podrá comunicarse con el técnico que se encuentra en la habitación contigua".