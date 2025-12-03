El Virgen del Rocío de Sevilla lidera varios estudios sobre el manejo del astigmatismo irregular y el queratocono

El servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Oftalmología del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) de Sevilla, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, está desarrollando una serie de estudios de alto impacto orientados al avance del diagnóstico y tratamiento de patologías del segmento anterior del ojo, con especial foco en el queratocono y el astigmatismo irregular.

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, se trata de patologías que suponen un "importante reto asistencial" por su carácter progresivo y por el impacto directo que tienen en la calidad visual de personas jóvenes y en edad laboral activa.

En colaboración con otros centros españoles, el hospital sevillano participa en el primer estudio en humanos para evaluar la seguridad y eficacia de un dispositivo implantable de nitinol destinado al tratamiento del queratocono en estadios elevados como tratamiento alternativo al trasplante de córnea. Este tipo de investigaciones sitúa al Virgen del Rocío "entre los centros nacionales con mayor participación en desarrollos tecnológicos de vanguardia para patologías corneales complejas".

Además, se está llevando a cabo un estudio prospectivo para analizar los resultados visuales, refractivos, la seguridad y la estabilidad de una lente intraocular diseñada "para mejorar la visión en casos de astigmatismo corneal asimétrico o irregular estable". En concreto, el objetivo es ofrecer alternativas "más precisas y eficaces para pacientes cuyo astigmatismo no se puede corregir adecuadamente con métodos convencionales para así conseguir una mayor calidad visual".

En contexto, hay que tener en cuenta que el astigmatismo irregular es una alteración de la curvatura corneal en la que la superficie del ojo no presenta una forma homogénea ni simétrica. A diferencia del astigmatismo regular, donde la córnea tiene dos meridianos principales bien definidos, en el astigmatismo irregular existen múltiples zonas de distinta curvatura, o meridianos que no son perpendiculares entre sí. Esto provoca que la luz que entra en el ojo se disperse de forma desigual y no pueda enfocarse correctamente en la retina, una irregularidad que puede deberse "a cicatrices corneales, traumatismos, infecciones o a enfermedades como el queratocono".

Por otro lado, el queratocono es una ectasia corneal progresiva caracterizada por un adelgazamiento y debilitamiento del estroma, que provoca una protrusión localizada de la córnea y genera un astigmatismo irregular y un aumento de las aberraciones ópticas. Como consecuencia, la visión "se vuelve más distorsionada y borrosa, con sombras duplicadas, halos o deslumbramientos, y con una pérdida notable de calidad visual incluso en condiciones de buena iluminación".

Según ha indicado la Junta, esta patología no suele corregirse adecuadamente con gafas y, en fases avanzadas, puede requerir intervenciones quirúrgicas específicas para estabilizar o mejorar la integridad corneal. Es por ello por lo que su detección precoz es "esencial para detener la progresión y evitar deterioros permanentes".

Estas investigaciones cuentan con la participación activa del equipo de Segmento Anterior, formado por especialistas oftalmólogos como Miguel Contreras Díaz, Ana Martínez Borrego, Juan Ramón Del Trigo Zamora, Ana Muñoz Morales, Asunción Alfaro Suárez, Laura Frau Aguilera y María Leonor González García, junto con la coordinación clínica y técnica del óptico-optometrista Antonio Flores Córdoba. Al frente de estos proyectos, como investigadora principal y jefa de Servicio de Oftalmología del HUVR, se encuentra la doctora Margarita Cabanás Jiménez.

NUEVAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

La unidad de Segmento Anterior del HUVR también está impulsando otras líneas de investigación innovadoras. Por ejemplo, mediante citología de impresión corneal, se está llevando a cabo un estudio prospectivo longitudinal para analizar la expresión de biomarcadores en el epitelio corneal para el diagnóstico molecular del queratocono. Para ello, se están seleccionando pacientes con diferentes estadíos de la enfermedad sin tratar quirúrgicamente. Este enfoque molecular permitirá avanzar hacia un diagnóstico más temprano y preciso, "facilitando la detección de la enfermedad incluso antes de que los cambios corneales sean evidentes mediante métodos convencionales".

Tal y como ha precisado el Gobierno andaluz, el servicio también está investigando la efectividad de segmentos de anillo intracorneales de diseño asimétrico en pacientes con fenotipos específicos de queratocono. Estos implantes buscan "regularizar la superficie corneal y mejorar la calidad visual en casos seleccionados", y su validación clínica ayudará a "definir mejor las indicaciones y resultados visuales esperables".

Con esta batería de proyectos, el Servicio de Oftalmología del HUVR refuerza su papel como "referente en investigación oftalmológica del segmento anterior", de tal forma que la mayoría de las líneas de trabajo tienen el potencial de mejorar la detección precoz del queratocono, optimizar los tratamientos personalizados y ofrecer soluciones innovadoras a pacientes con patologías corneales que actualmente disponen de opciones terapéuticas limitadas. Todo ello contribuirá a preservar la visión y mejorar la calidad de vida de los pacientes, situando al hospital "a la vanguardia de la investigación oftalmológica a nivel nacional e internacional".