El Virgen del Rocío de Sevilla mejora el acceso y la seguridad del equipamiento electromédico en la UCI Pediátrica

Dos profesionales sanitarias comprueba las mejoras en el acceso y la seguridad del equipamiento electromédico de la UCI Pediátrica. - HUVR

SEVILLA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha puesto en marcha un novedoso proyecto destinado a mejorar el acceso, la actualización y la seguridad en el uso del equipamiento electromédico de la UCI Pediátrica.

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta del centro sevillano por las nuevas tecnologías sanitarias, orientadas a mejorar la seguridad del paciente, facilitar el trabajo de los profesionales y avanzar hacia un modelo asistencial más eficiente, innovador y sostenible, informa el centro hospitalario en una nota de prensa.

El proyecto, impulsado de manera conjunta por el Servicio de Electromedicina y la Unidad de Gestión Clínica de UCI Pediátrica, supone un avance significativo en la integración del conocimiento técnico dentro de la práctica clínica diaria, especialmente en un entorno de alta complejidad como los cuidados intensivos pediátricos.

Desde el punto de vista clínico, la iniciativa refuerza la seguridad del paciente y la calidad asistencial, al reducir el riesgo de errores asociados al uso inadecuado de la tecnología y facilitar la toma de decisiones en situaciones críticas. Asimismo, promueve la formación continua de los profesionales y favorece la estandarización de los procedimientos de uso del equipamiento electromédico.

Desde la perspectiva de la ingeniería clínica, la propuesta representa un avance tecnológico al implantar un modelo de gestión del conocimiento más accesible, digital y sostenible. En este contexto, la iniciativa pone de manifiesto que el papel de la ingeniería clínica es cada vez más relevante en el ámbito sanitario, no solo como soporte técnico, sino como un agente clave en la innovación, la seguridad del paciente y la mejora continua de los procesos asistenciales. El proyecto, dentro del Servicio de Electromedicina, ha sido liderado por la ingeniera biomédica Aurora Barroso.

La fase de implantación culminó en diciembre de 2025 con la colocación de las pegatinas QR en los equipos, la instalación de los pósteres en la sala de reuniones de la UCI Pediátrica y la presentación oficial del proyecto al servicio, que incluyó una demostración práctica de su funcionamiento.

Actualmente, el Hospital Universitario Virgen del Rocío ya se encuentra trabajando con otras unidades asistenciales para adaptar y extender este modelo al resto de Unidades de Gestión Clínica (UGC), con el objetivo de consolidar un sistema homogéneo de acceso a la información del equipamiento electromédico en todo el centro.

Con esta iniciativa, el Virgen del Rocío consolida un modelo innovador de colaboración entre el Servicio de Electromedicina y los profesionales asistenciales, posicionando la tecnología sanitaria como un elemento estratégico para la seguridad del paciente, la eficiencia clínica y la innovación, y sentando las bases para su futura extensión a otras unidades del hospital.

UN PROCESO CONJUNTO

El proyecto se ha desarrollado como un trabajo claramente colaborativo entre los distintos servicios implicados, basado en un modelo de liderazgo compartido entre el Servicio de Electromedicina y la UGC de UCI Pediátrica. Esta forma de trabajo ha permitido alinear el conocimiento técnico con las necesidades asistenciales reales, garantizando que la solución implantada sea útil, práctica y segura para los profesionales sanitarios.

La iniciativa se inició en agosto de 2025 con una primera reunión de presentación al servicio, en la que se planteó la creación de un sistema visual y digital que permitiera a los profesionales sanitarios consultar de forma rápida, homogénea y fiable la información clave de los equipos electromédicos de la unidad. Tras una fase inicial de análisis y ante la diversidad tecnológica existente, se decidió centrar el pilotaje en la UCI Pediátrica.

Durante los meses siguientes, el equipo de trabajo llevó a cabo un exhaustivo proceso de recopilación, revisión y validación de contenidos. Se han identificado más de veinte modelos de equipamiento electromédico, incorporando manuales técnicos oficiales, procedimientos de uso y recursos audiovisuales facilitados por las casas comerciales.

Toda la información ha sido adaptada a la realidad asistencial de la unidad, abarcando ecógrafos, ventiladores convencionales y de alta frecuencia, monitores, videolaringoscopios, electrocardiógrafos y sistemas de terapias avanzadas, fundamentales para la atención al paciente crítico pediátrico.

El resultado de este trabajo se ha materializado en el diseño de pósteres informativos y plantillas digitales que integran imágenes reales, descripciones funcionales, procedimientos clave y enlaces a manuales y vídeos formativos. Cada equipo dispone además de un código QR individualizado, colocado directamente sobre el dispositivo, que permite a los profesionales acceder de manera inmediata y segura a la información actualizada desde cualquier dispositivo móvil.

Asimismo, la digitalización de la documentación reduce de manera significativa el uso de papel, evita la impresión y actualización constante de manuales físicos y se alinea con los objetivos de responsabilidad ambiental del hospital. Además, las herramientas empleadas cumplen con los estándares de ciberseguridad vigentes en el ámbito sanitario, garantizando la protección de la información, el control de accesos y la integridad de los contenidos.