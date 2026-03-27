El Virgen del Rocío de Sevilla resalta que va a seguir necesitando 80 donaciones al día en Semana Santa

Equipo directivo y profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla han donado sangre. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) ha resaltado la importancia de donar sangre, especialmente durante las fiestas cuando la asistencia a los centros de donación disminuye significativamente, lo que puede dificultar la actividad diaria en el hospital.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el banco de sangre del hospital transfunde unas 80 unidades de hematíes, 20 de plaquetas y tres de plasma cada día, componentes sanguíneos que llegan desde el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla y que profesionales del centro sanitario se encargan de recibir, clasificar y gestionar. Para cada unidad de hematíes se precisa de un donante y cuatro para cada una de plaquetas.

No obstane, para poder donar sangre se debe tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas o infectocontagiosas. Así,los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres y tienen que pasar como mínimo dos meses entre donación y donación. Sin embargo, los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días al centro de donación.

Desde el hospital han subrayado que todas las personas que quieran contribuir a mantener las reservas de sangre pueden acudir al Centro de Transfusión ubicado la avenida Manuel Siurot, junto al Hospital Virgen del Rocío. Es obligatorio acudir con el DNI y es conveniente no ir en ayunas.

En este contexto, antes de la extracción se realiza una entrevista, un reconocimiento médico al donante y la determinación de hemoglobina para descartar si el donante tiene anemia en ese momento. De igual modo, la donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado.

El equipo directivo del HUVR, como cada año y junto a otros profesionales del centro sevillano, ha acudido a donar sangre este viernes al citado Centro de Transfusión, como gesto "para instar a la donación en estas fechas". Además, han señalado que "sin la generosidad de las personas sanas no se podría atender las necesidades de los pacientes"

SEGURIDAD PARA EL PACIENTE

El 20% de los concentrados de hematíes que se utilizan en el hospital es para poder garantizar la seguridad en caso de sangrado de pacientes que necesitan cirugía o trasplantes de órganos sólidos como hígado, riñón, corazón o pulmones. No obstante, otro 30% se deriva a los pacientes de las Unidades de Cuidados intensivos y de Urgencias, pacientes que se encuentran en una situación de "alta fragilidad y alta mortalidad".

En torno a otro 30% va dirigido a pacientes con patologías neoplásicas o hematológicas malignas, para que puedan recibir de forma segura la quimioterapia y puedan llevarse a cabo los trasplantes de progenitores hematopoyéticos, claves para su curación. El resto de las unidades de hematíes son requeridas por los pacientes infantiles y los adultos que padecen anemias congénitas y que necesitan una transfusión.

En el caso de la donación de plasma, esta se dirige a pacientes con enfermedades hepáticas y elaboración de medicamentos hemoderivados.

Concretamente, el horario para las donaciones en el Centro de Transfusión Sanguínea Sevilla de la Avenida Manuel Siurot s/n (junto al Hospital Virgen del Rocío) es de 8,00 a 21,00 horas de lunes a viernes y de 9,00 a 14,00 horas los sábados. El aparcamiento para los donantes es gratuito en el aparcamiento situado en el hospital.

Por último, existen también unidades móviles que se desplazan por la provincia durante todo el año. Casi dos millones de personas viven en la provincia de Sevilla, de los que el 50% son potenciales donantes.