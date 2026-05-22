Vueling llevará la imagen de Andalucía por Europa con un avión personalizado con la marca del destino

Avión de Vueling con la marca Andalucía. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un avión de Vueling personalizado con la marca turística de Andalucía difundirá la imagen del destino por diferentes mercados europeos, en una acción que comienza hoy con un primer vuelo entre Barcelona y Lisboa y que se enmarca en la colaboración de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior con la compañía para la promoción de la región.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior en funciones, Arturo Bernal, ha destacado en una nota que Vueling "es socio estratégico de Andalucía y un aliado imprescindible para el proyecto turístico. Es la única aerolínea con presencia en los seis aeropuertos andaluces: detrás de esa cifra hay una apuesta sostenida por acercar Andalucía al resto de España y del mundo".

"Que un avión luzca el nombre de nuestra comunidad por un centenar de destinos de treinta países no es solo una acción promocional; es la mejor imagen de una Andalucía que vuela alto y que quiere seguir siendo la gran puerta de entrada al sur de Europa", ha expresado. Bernal ha incidido en que la conectividad "se ha convertido en el principal activo competitivo de cualquier destino, y ahí Andalucía no se puede quedar atrás. Cada nueva ruta y cada nueva frecuencia se traducen en más visitantes, más empleo y más oportunidades para nuestros pueblos y nuestras ciudades".

"Por eso, desde la Consejería trabajamos para que Andalucía esté cada vez mejor conectada y consolide su posición como destino de referencia, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Iniciativas como la que hoy presenta Vueling refuerzan ese camino", ha indicado. La aerolínea, perteneciente al grupo IAG, llevará la imagen de Andalucía a 100 destinos de 30 países de Europa y norte de África, convirtiéndose en un embajador itinerante de la comunidad y reafirmando su apuesta por la conectividad de la región y en el mercado doméstico.

El diseño del nuevo avión, un A320 matrícula EC-MEA, combina el amarillo característico de la aerolínea con la marca turística 'Andalucía' en gran formato y el lema 'Andalucía Connected to the World' en la parte delantera del fuselaje.

Con más de dos décadas de presencia en la región, Vueling se ha consolidado como una aerolínea de referencia en Andalucía, ya que actualmente es la única compañía con presencia en los seis aeropuertos andaluces, Sevilla, Málaga, Granada, Jerez, Almería y Córdoba.

La compañía transporta a uno de cada tres pasajeros que viajan a los aeropuertos andaluces desde España. Así, desde su primer vuelo entre Barcelona y Sevilla en noviembre de 2004, la aerolínea ha transportado más de 72,5 millones de pasajeros en los seis aeropuertos de Andalucía, consolidando su papel como motor de conectividad de la región.

Como parte de su apuesta por Andalucía, este verano Vueling ha estrenado rutas nuevas desde Sevilla a Menorca, Niza y Londres-Heathrow; y la conexión entre Jerez y Santiago. Además, Vueling ya conecta Sevilla con Lanzarote, Barcelona, Bilbao, Esauira, Fuerteventura, Ibiza, A Coruña, Londres-Gatwick, Gran Canaria, París-Orly, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Tenerife Norte y Valencia.

Desde Málaga vuela a Lanzarote, Amsterdam, Barcelona, Bilbao, Bruselas, Cardiff, Fuerteventura, Ibiza, A Coruña, Londres-Gatwick, Gran Canaria, París-Orly, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela y Tenerife Norte. También conecta Granada con Barcelona, Gran Canaria, París-Orly, Palma de Mallorca y Tenerife Norte. Jerez con Barcelona, Bilbao y Palma de Mallorca; y Almería y Córdoba con Barcelona.