Yinka Esi Graves y Poliana Lima estrenan 'A Place to Dance' en el Teatro Central de Sevilla

SEVILLA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Central, perteneciente a la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, acoge dos espectáculos de danza y teatro el viernes 27 y el sábado 28 de febrero. De un lado, el estreno de 'A Place to Dance', un dúo entre las bailarinas Yinka Esi Graves y Poliana Lima que tendrá lugar en la sala Manuel Llanes. Por su parte, la sala A acoge 'La Patética', el trabajo con el que el dramaturgo y director Miguel del Arco vuelve a la escena tras siete años de silencio, esta vez junto al Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze.

La Sala Manuel Llanes será el escenario del encuentro entre las creadoras y bailarinas Yinka Esi Graves, artista británica, y la brasileña Poliana Lima. Ambas presentan el estreno de 'A Place to Dance', un espectáculo para dos intérpretes que nace del encuentro, el diálogo y la necesidad compartida de encontrar un "lugar" en el escenario, informa la Junta en un comunicado.

Con coreografía e interpretación de Graves y Lima, Juan Carlos Lérida como ayudante a la dirección, y espacio sonoro de Quino Piñero, la pieza propone una "experiencia escénica donde los lenguajes coreográficos e interpretativos se entrelazan para generar un territorio común".

La obra surge de la afinidad artística y vital entre ambas creadoras, quienes, desde sus respectivas ascendencias --británica y brasileña--, han reflexionado de manera constante sobre la noción de pertenencia. Esa búsqueda se materializa aquí como una exploración del cuerpo entendido como espacio atravesado por múltiples herencias culturales.

Para Lima y Graves, la danza posee la capacidad de convertir cualquier espacio en un lugar de encuentro para desdibujar las fronteras que delimitan los géneros dancísticos y adentrarse en aquello que está vivo en sus cuerpos para trascender etiquetas y estilos.

El dramaturgo y director Miguel del Arco regresa a la escena con texto y dirección propios tras siete años sin estrenar una obra original. Lo hace en la sala A del espacio de la Consejería de Cultura, con 'La Patética', una producción del Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze. El viernes, tras la función, el equipo artístico ofrecerá un encuentro con el público.

Interpretada por Israel Elejalde, Emilio Buale, Fran Cantos, Inma Cuevas, Juan Paños, Manuel Pico y Francisco Reyes, la obra propone un viaje enajenado entre realidad y ficción, inspirado en la novela de Arthur Schnitzler, 'Morir'.

En su característico diálogo con el pensamiento y la literatura, Miguel del Arco teje referencias a Emil Cioran y Michel de Montaigne, e incorpora incluso resonancias contemporáneas como la figura de Vladimir Putin.

El espectáculo gira en torno a Pedro Berriel, un director de orquesta de 53 años que, tras recibir el diagnóstico de una enfermedad terminal, se obsesiona con grabar en Moscú la Sexta Sinfonía, La Patética de Piotr Ilich Chaikovski. La elección del compositor ruso no es casual: ambos comparten edad y orientación sexual, un paralelismo que articula la dramaturgia y atraviesa el relato. A través del humor y la música, Del Arco deja constancia de su profunda vinculación con la música clásica.

La obra incorpora, además, fragmentos de cartas y diarios del propio Chaikovski, así como un texto de Hugo von Hofmannsthal, y se sitúa en una contemporaneidad latente que deja al descubierto los conflictos que nos acechan.

Miguel del Arco, uno de los nombres imprescindibles de las artes escénicas contemporáneas, regresa después de siete años con una producción compleja y ambiciosa donde texto, música, pensamiento y emoción se ensamblan con la maestría que caracteriza al creador.

LA FILMOTECA EN EL CENTRAL

Además de la programación escénica, la Filmoteca de Andalucía, cuya sede en Sevilla se encuentra en el Teatro Central, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales presenta una proyección especial de 'Anatomía de un instante' hoy lunes 23 a las 18,30 horas en el Teatro Central en colaboración con Movistar Plus+.

Por otro lado, el martes 24, a las 19,30 horas se podrá ver 'El silencio antes de Bach'. La sesión se enmarca en el ciclo Acción Portabella, dedicado al centenario del director y productor catalán Pere Portabella.