Aehcos pide que los destinos maduros de la Costa del Sol sean los que más fondos de la UE reciban

MARBELLA (MÁLAGA), 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), José Luque, ha abogado este viernes en Marbella (Málaga) por que los fondos Next Generation de recuperación de la UE contra la crisis del COVID-19 se repartan para incentivar proyectos tractores en destinos maduros de la comarca malagueña de la Costa del Sol y no sea un "café para todos".

A preguntas de los periodistas, Luque ha señalado que "es muy importante que, si uno de los objetivos de estos fondos es la regeneración de destinos maduros, se usen realmente en eso".

"Algunos municipios de la Costa del Sol tienen una alta madurez y son los que deben recibir gran parte de estos fondos. De lo contrario, no podremos rehabilitar zonas de la Costa del Sol que están muy obsoletas. Si conseguimos rehabilitar esas zonas de la Costa del Sol, todos los demás saldremos ganando", ha señalado.

Ha apuntado que los destinos maduros de la comarca, entre los que ha citado Torremolinos, Benalmádena o Fuengirola, son los "más afectados por la dependencia británica".

En este sentido, ha pedido "inteligencia" para destinar los fondos a proyectos tractores de destinos maduros o transversales, como la mejora del abastecimiento de agua o de la N-340, y no "un café para todos".

"Ese es el deseo por parte de Aehcos y esperemos que la Consejería sea sensible a esto y los aplique con cabeza y criterio fundamentalmente de rentabilidad. Si es un café para todos, el efecto de valor añadido se va a diluir. Y lo que pretenden los fondos Next Generation es crear una nueva generación y aportar el máximo valor. Para ello hay que centrarse en proyectos tractores en municipios maduros o proyectos transversales", ha apuntado.

Ha defendido que los fondos sirvan para mejorar los recursos hídricos y las playas de la comarca y ha pedido "voluntad política" para solventar esas deficiencias. "Tenemos unas playas que se han deteriorado por los embalses, las construcciones o el cambio climático. Pero no podemos vivir de la añoranza de las playas antiguas. Tenemos que buscar soluciones técnicas. Marbella no puede estar esperando cinco años a unos diques sumergidos que ya tienen otras localidades. Las playas y el sol, queramos o no, son el pan y la mantequilla, es el 80 por ciento de nuestros ingresos", ha apuntado.

Ha agregado que "el tema de la insuficiencia hídrica, que se acentuará con el cambio climático, es una necesidad". "Tenemos que buscar soluciones para garantizar el agua a los que estamos y un mínimo desarrollo de nuestros municipios", ha añadido.