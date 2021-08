Albares asegura que ya hay muchos países trabajando para sacar a más afganos pero evita dar detalles

Pide no perder el tiempo en las críticas al Gobierno y centrarse en la evacuación

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha insistido este lunes en la necesidad de no entrar en detalles respecto a los esfuerzos que ya se están realizando para continuar sacando a afganos en peligro del país por motivos de seguridad, asegurando que hay muchos países que ya están trabajando en ello.

En rueda de prensa con su homólogo de Eslovenia, Anze Logar, el ministro ha resaltado que un centenar de países, entre ellos España, están trabajando para poder seguir evacuando a antiguos colaboradores afganos y han recibido "garantías de los talibán" de que aquellos que tengan autorización de viaje de esos países podrán salir.

Sin querer entrar en detalles sobre cómo se va a proceder con estas evacuaciones, más allá de que son muchos los países que están trabajando para "sacar a todos nuestros colaboradores en el menor tiempo posible", ha recalcado que "solo se podrá comentar cuando haya terminado por motivos de seguridad".

Asimismo, ha reconocido que habrá que pensar una "planificación distinta" para todas las personas en situación de riesgo en Afganistán, entre los que ha citado a minorías, defensores de Derechos Humanos, periodistas, jueces o mujeres, incidiendo eso sí en que España ya se ha traído a algunos de ellos en sus vuelos de evacuación.

En todo caso, ha reconocido que es algo que los Veintisiete tendrán que empezar a hablar este jueves en su reunión informal en Eslovenia. "Cuanto más unitaria sea la respuesta más eficaz será y una vez la tengamos podremos hablar con los países de la región y con los países que se mantienen sobre el terreno", ha señalado.

Por otra parte, ante los nuevos desafíos que se abren, entre otras cuestiones por lo ocurrido en Afganistán, Albares ha reivindicado la necesidad de una "UE fuerte y cohesionada". "Todavía hay mucho por hacer en las próximas semanas y meses" y España va a seguir apoyando a los afganos, buscando también garantizar la protección de los Derechos Humanos y el suministro de ayuda.

Preguntado por las críticas que desde el PP han hecho al Gobierno, y que esta mañana le han trasladado también durante su comparecencia en la Comisión de Exteriores del Congreso, en particular que no se pidiera el aval parlamentario para el envío de tropas para proceder a la evacuación, Albares ha apostado por "no abundar en eso".

No obstante, ha recordado que horas antes de que se produjera el primer vuelo de evacuación llamó a los portavoces de exteriores de los distintos partidos para informarles y el ministro de la Presidencia, Felipe Bolaños, hizo lo propio días después para informar a los portavoces parlamentarios y hoy ha comparecido.

"La situación lo requería", ha admitido, incidiendo no obstante en que esos contactos se han producido en medio de una evacuación y cuando todos sus esfuerzos estaban centrados en salvar vidas y que "no quedara nadie atrás".

La evacuación es una decisión del Gobierno pero no esa una política partidista, sino "un asunto de Estado" por lo que ha reclamado nuevamente "altura de miras" porque lo que está en juego es la vida de los españoles y de sus colaboradores. "No perdamos tiempo, centrémonos en eso", ha reclamado.

En otro orden de cosas, ambos ministros han coincidido en la necesidad de que los Veintisiete lleguen a un acuerdo sobre el nuevo Pacto de Inmigración y Asilo, máxime en un contexto como el actual, cuando se teme que en los próximos meses puedan llegar a Europa numerosos refugiados afganos.