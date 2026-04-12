'¡Anda, jaleo!', con los músicos canarios Magdalena Padilla y Sergio Alonso, llega el 14 de abril al Parlamento Europeo

La soprano Magdalena Padilla y el pianista Sergio Alonso - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

SANTA CRUZ DE TENERIFE 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El espectáculo musical ¡Anda, jaleo! llegará el próximo 14 de abril al Parlamento Europeo con un concierto que rendirá homenaje a dos de las grandes figuras de la música y la cultura española: Federico García Lorca y Manuel de Falla.

Esta propuesta, liderada por dos músicos canarios, la soprano Magdalena Padilla y el pianista Sergio Alonso, tomará como punto de partida la tradición musical y la creación artística de Lorca, reconocido no solo por su legado poético sino también por su labor en la recuperación y difusión de músicas populares españolas, según ha detallado la organización del evento en una nota.

El concierto propone un viaje sonoro que explora la huella musical que Lorca dejó a través de sus arreglos e interpretaciones, integrando elementos que evocan la influencia de Falla, cuya obra también se nutría del folclore y las raíces melódicas españolas para crear un lenguaje clásico con resonancias populares.

Además, este año confluyen el 150 aniversario del nacimiento de Falla y el 80 aniversario de su fallecimiento. "Es un verdadero honor poder llevar este repertorio al corazón de Europa, la creación artística de dos genios universales", han señalado los artistas.

Este proyecto musical se sustentará en buena medida en el viaje que el poeta y dramaturgo de Fuente Vaqueros llevó a cabo junto al compositor Manuel de Falla, que se había establecido en 1910 en Granada, por la Andalucía rural, para descubrir el folclore local.

Aquel viaje, y las charlas que estos iconos del pasado siglo XX mantuvieron, tuvo sus frutos. Lorca colaboró en 'El amor brujo', de Manuel de Falla, en la formación del primer concurso de cante jondo, en la recopilación de canciones antiguas y la recopilación, armonización y posterior grabación, junto a 'La Argentinita', de la colección de canciones populares españolas.

La actuación en Bruselas no solo prevé destacar por su calidad artística, sino también por su significado cultural, al llevar este repertorio a las entrañas de las instituciones europeas, lo que pondrá en valor la riqueza y profundidad de la tradición musical española y su capacidad de diálogo con audiencias internacionales.

MÁS DETALLES

Sobre el escenario, Magdalena Padilla y Sergio Alonso, darán vida a temas como 'Anda, jaleo', 'Los cuatro muleros', 'Las tres hojas', 'Los mozos de Monleón', 'El Paño Moruno' (Falla), 'Las morillas de Jaén', 'El café de Chinitas', 'Los pelegrinitos', 'Nana' (Falla), 'Sevillanas del siglo XVIII' y 'La Tarara', entre otros.

El concierto aterrizará en Bruselas gracias a la intermediación del eurodiputado grancanario Juan Fernando López Aguilar, y conectará con la realidad de muchos exiliados españoles por la Guerra Civil, que se establecieron en Bruselas. El espectáculo busca ser una experiencia para recordar la importancia histórica y estética de Falla y Lorca, conectando pasado y presente, y trascender fronteras.