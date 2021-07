Andalucía presenta los Planes de Acción Personalizados para pacientes crónicos a los estados miembros de la UE

SEVILLA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Familias ha participado recientemente en el evento "Online Marketplace of good practices in Primary Care", en el que Andalucía, tras haber sido seleccionada por la Comisión Europea, ha presentado a las autoridades sanitarias de los estados miembros de la UE una buena práctica de atención primaria, concretamente los Planes de Acción Personalizados (PAPs) para pacientes crónicos.

Según se informa en una nota, se trata de un paso más en el proceso liderado desde el Grupo director sobre promoción, prevención y gestión de las enfermedades no transmisibles de la Comisión Europea (Steering Group on Health Promotion, Disease Prevention and Management of Non-Communicable Diseases, SGPP).

El SGPP acordó el pasado 25 de noviembre de 2020, la recopilación de buenas prácticas en el ámbito de atención primaria en relación con el abordaje a las enfermedades crónicas desde este ámbito asistencial.

Tras esta convocatoria, Andalucía aportó la buena práctica titulada "Atención integrada para pacientes crónicos complejos en Andalucía (España): Los Planes de Acción Personalizados (PAPs)", que se enmarcan en el desarrollo del Plan Andaluz de Atención Integrada a Pacientes con Enfermedades Crónicas (Paaipec) y al Proceso Asistencial Integrado de Atención a Pacientes Pluripatológicos.

Así, la aplicación de los PAPs como modelo de atención integral centrado en las personas en Andalucía fue reconocida como buena práctica a nivel europeo el pasado mes de marzo, en respuesta a la convocatoria planteada desde la Comisión Europea.

En dicho evento se debatió sobre distintos aspectos de la práctica, incluyendo cómo fue diseñada e implementada, cómo se superaron los obstáculos y dificultades que surgieron durante su despliegue, los resultados obtenidos y los elementos clave que han permitido su éxito. En particular, se presentaron los resultados de la evaluación de la aplicación de los PAPs en atención primaria realizada en el contexto de la acción conjunta Chrodis PLUS (www.chrodis.eu).

Tras la presentación en el "Online Marketplace", los estados miembros participantes priorizarán las buenas prácticas presentadas y los resultados se discutirán durante la próxima reunión del SGPP. Además, los Estados miembros podrán optar a adaptar e implementar en su contexto nacional algunas de las prácticas presentadas en el evento, transferencia que podría recibir apoyo financiero del nuevo Programa de Salud de la UE (EU4Health).

Los PAPs se basan en un proceso de colaboración entre pacientes (y/o personas cuidadoras) y profesionales sanitarios para mejorar las condiciones de salud de estos pacientes crónicos en situaciones complejas.

En este sentido, el punto de partida es la valoración integral exhaustiva, a lo que se suma la valoración clínica, funcional, mental, afectiva y social, incluyendo la pronóstica, farmacológica y una planificación anticipada de decisiones, así como la valoración de la capacidad de autogestión de la persona en el manejo de su enfermedad. Sobre esta base y por consenso entre paciente y profesionales sanitarios de forma que se garanticen los valores y preferencias personales de aquellos, se planifican intervenciones integradas y realistas.

Estas intervenciones incorporan las características del contexto cotidiano del paciente y garantizan la continuidad entre la atención primaria y la hospitalaria, facilitando la permanencia en el domicilio con garantías de calidad y seguridad.