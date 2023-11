Agenda Informativa de Europa Press para el 8 de noviembre ( 2 )

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la AGENDA de actos e informaciones previstos para este miércoles, 8 de noviembre, por EUROPA PRESS agrupada en las secciones de Economía-Laboral y Turismo:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.10 horas: En Madrid, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, participa, a través de un video, en la conferencia 'International AI Summit', organizada por Forum Europe y Euronews'.

-- 09.15 horas: En Madrid, Deloitte y ABC organizan el XXX Encuentro Financiero con la participación del secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Gobierno de España, Gonzalo García Andrés, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, el CEO de Abanca, Francisco Botas, el CEO de Kutxbank, Eduardo Ruiz de Gordejuela, el CEO de Singular Bank, Javier Marín, el CEO de Deutsche Bank, Íñigo Martos, la directora general de ING, Almudena Román, el presidente de la EBA, Juan Manuel Campa, el CEO de Santander España, Ángel Rivera, el CEO de BBVA España, Peio Belausteguigoitia, la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, el director general de CECA, José María Méndez, y el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, entre otros. En el Hotel Meliá Castilla (C/ del poeta Joan Maragall 43).

-- 10.00 horas: En Madrid, los comités de empresa de Renfe y Adif celebran una rueda de prensa sobre la decisión de convocar cinco días de huelga por el traspaso de Rodalies. Avenida de la Ciudad de Barcelona 10, sótano 2º.

-- 10.00 horas: En Madrid, presentación del estudio CavendisH2, realizado por Sedigás y Bip Consulting, sobre las capacidades de la infraestructura gasista de España para operar con porcentajes crecientes de hidrógeno renovable. Participa Joan Batalla, presidente de Sedigas, y Claudio Escarpenter, socio de Bip Consulting. En la c/ del Poeta Joan Maragall, 38 (Planta 9, sala Estocolmo).

-- 11.00 horas: En Bruselas, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, preside el Macroeconomic Dialogue at Political Level. A las 15.00 horas, participa en la reunión del Eurogrupo. A su llegada, atiende a los medios de comunicación.

-- 11.30 horas: En Tres Cantos (Madrid), el ministro de Industria, Comercio y Turismo en funciones, Héctor Gómez, visita el Centro Español de Metrología (CEM), en la sede del CEM.

-- 12.30 horas: En Madrid, la consultora Beyond pesenta este miércoles 8 de noviembre su informe ESG de las gestoras de Private Equity en España. Serrano, 8; 5º planta (cerca de la puerta de Alcalá).

-- 12.45 horas: En Barcelona, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, interviene en el Encuentro de Ciudades, en el marco de Smart City Expo World Congress.

-- 16.30 horas: En Bruselas, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, participa en la conferencia 'Social Investments for resilient economies and societies: EU fiscal rules fit for future', organizada por CEPS.

-- 16.30 horas: En Madrid, el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas, se reúne con Borja Carabante, delegado del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, para tratar el desarrollo del área de planeamiento específico de Campamento. Sede del Ministerio. Paseo de la Castellana, 67.

TURISMO

-- En Madrid, Airbus presenta los resultados financieros de los primeros nueve meses del año.

-- 10.30 horas: En Madrid, viajes El Corte Inglés y la Cámara de Comercio de Bogotá organizan un desayuno para presentar la Edición 2023 de Bogotá Marcando Estilo y el proyecto Orígenes de Colombia. En el ECI de Raimundo Fernández Villaverde.