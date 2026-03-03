BCE.- (AMP) La inflación de la zona euro repuntó en febrero al 1,9%

Archivo - 03 February 2022, Hessen, Frankfurt: ECB President Christine Lagarde attends a press conference after the first monetary policy meeting of the new year. The Governing Council of the European Central Bank (ECB) confirmed the key interest rate in - Michael Probst/Pool AP/dpa - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tasa de inflación interanual de la eurozona se situó en febrero en el 1,9%, lo que supone una aceleración de dos décimas respecto del dato del 1,7% de enero de 2026, al borde del objetivo de estabilidad a medio plazo del 2% del Banco Central Europeo (BCE), según la primera estimación publicada por Eurostat.

El repunte de la inflación de la zona euro en febrero reflejó una caída del 3,2% del coste de la energía, frente al retroceso del 4% interanual en enero, mientras que los alimentos frescos se encarecieron un 4,6%, cuatro décimas más que el mes anterior.

Asimismo, el coste de los bienes industriales no energéticos subió un 0,7% interanual, tres décimas más, mientras que los servicios se encarecieron un 3,4% interanual, frente al 3,2% del mes de enero.

Al excluir del cálculo el impacto de la energía, la inflación de la zona euro subió en febrero al 2,4% desde el 2,3% interanual del primer mes de 2026. La tasa subyacente, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también a los alimentos, el alcohol y el tabaco, se situó en el 2,4%, dos décimas más.

En el caso de España, la tasa de inflación armonizada en febrero repuntó una décima, al 2,5% interanual, lo que implica un diferencial de precios desfavorable respecto de la zona euro de seis décimas.

Entre los países de la zona euro, las tasas anuales de inflación más bajas se registraron en Chipre (0,9%), Francia (1,1%) y Bélgica (1,4%). Por contra, las más altas correspondieron a Eslovaquia (4%), Croacia (3,9%), así como Estonia y Lituania (ambos 3,2%).

El repunte de la inflación en febrero, en particular el de la tasa subyacente, sugiere que las presiones inflacionarias no se han aliviado por completo en la eurozona, apunta Bert Colijn, economista jefe de ING, para quien el riesgo al alza para las perspectivas de inflación por la guerra en Oriente Próximo pondrá al BCE en alerta máxima.

En su opinión, aparte de la menor contribución a la baja de la energía en el dato de febrero, lo más importante es que la inflación subyacente se disparó del 2,2% al 2,4%, afectando tanto a servicios como a bienes, lo que demuestra que, incluso antes de que comenzara el conflicto en Oriente Próximo, "las presiones inflacionarias estaban lejos de disiparse por completo".

"A partir de ahora, la situación se volverá más inestable", advierte al apuntar que el riesgo para las perspectivas ha aumentado claramente debido a la situación en Oriente Próximo, lo que ha provocado interrupciones en el suministro energético y un aumento vertiginoso de los precios, añadiendo que, cuanto más se prolongue el conflicto, mayor será su impacto en la inflación y el crecimiento económico de la eurozona.

De este modo, si el conflicto continúa durante algunas semanas, se espera que la inflación repunte al entorno del 2%, pero, si la perturbación significativa del suministro energético se prolongase, el impacto seguramente será mayor.

De su lado, Riccardo Marcelli Fabiani, economista senior de Oxford Economics, considera que, mientras que la inestabilidad en Oriente Próximo elevará los precios de la energía, "no se debe sobreestimar el impacto", dado que la oferta de petróleo está empezando a superar gradualmente la demanda, por lo que la firma solo revisará moderadamente al alza su previsión de inflación.

En este sentido, sostiene que el limitado potencial alcista de los precios de la energía, el débil impulso de la inflación en los servicios y un componente muy bajo de los bienes industriales no energéticos "descartan una inflación descontrolada" al mismo tiempo que la normalización del crecimiento salarial y la moderación de la demanda sugieren que la desinflación continuará.