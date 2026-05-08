BCE.- (Ampliación) Agenda audiovisual de Europa Press para el 8 de mayo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

Enviamos a continuación la previsión que configura la cobertura audiovisual de Europa Press para el 8 de mayo de 2025:

1.- 09.00 horas: En La Orotava (Tenerife), tiene lugar la inauguración del consultorio local de Salud de Barroso. Asistirán el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; el director del Servicio Canario de Salud, Adassat Goya; el gerente de Atención Primaria de Tenerife, Juan José Afonso, la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el alcalde la Orotava, Francisco Linares. (Streaming)

2.- 09.00 horas: En Barcelona, la presidenta del BCE Christine Lagarde participa en el I LatAM Economic Forum.

3.- 09.55 horas: En Zaragoza, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, asiste al acto institucional por la conmemoración del Día de Europa, en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli.

4.- 10.00 horas: En Madrid, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, preside el acto en conmemoración del Día de Europa con la asistencia de los portavoces de los grupos municipales y ante el embajador de la República de Chipre en España, Michalis Ioannou. (Streaming).

5.- 10.15 horas: En Sevilla, la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, atiende a los medios junto a la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, antes de mantener una reunión.

6.- 11.30 horas: En València, atención a medios con motivo de la apertura de puertas de la Fira dels Invents de la UPV. Paseo de Arbotantes (junto a la laguna del Hemisfèric)

7.- 12.30 horas: En Madrid, declaraciones del delegado de Prevención del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, José García, con motivo del dispositivo para asistir a los pasajeros en cuarentena del crucero 'MV Hondius'.

8.- 13.00 horas: En Montilla (Córdoba), el presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios en la Plaza de la Rosa.

9.- 13.30 horas: En Madrid, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ofrecen una rueda de prensa para informar sobre las últimas noticias del brote de Hantavirus y el barco 'MV Hondius'. Sede del Ministerio de Sanidad, Sala Polivalente (Pº del Prado).

10.- 14.00 horas: En Madrid, declaraciones de la presidenta de la Asociación de Derechos Sanitarios del Colegio de la Abogacía de Madrid, María Esperanza Marcos Juárez, acerca de la cobertura legal para cuarentenas obligatorias.

11.- 14.30 horas: En Madrid, entrevista con José Antonio López, catedrático de Microbiología y director del Grupo de Neurovirología de la Universidad Autónoma de Madrid, con motivo del brote de hantavirus en el crucero 'MV Hondius'.

12.- 17.00 horas: En Madrid, ciudadanos opinan acerca del brote de hantavirus en el crucero 'MV Hondius'.

- Pueden consultar las imágenes del servicio audiovisual de Europa Press en www.europapress.tv