BCE.- BBVA ya ha pedido permiso al BCE para iniciar la recompra del 10% de sus acciones

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha avanzado que el banco envió ayer al Banco Central Europeo (BCE) toda la documentación necesaria y solicitó autorización para iniciar la recompra de acciones del 10% del capital en el cuarto trimestre del año.

Según ha detallado durante la presentación de resultados del segundo trimestre ante analistas e inversores, ayer se remitió la petición para iniciar el proceso de recompra a las autoridades pertinentes y al BCE, que pueden tardar alrededor de tres meses en dar respuesta a la solicitud, por lo que se iniciaría durante el tercer o cuarto trimestre de 2021.

Genç ha destacado que la recompra, de 3.500 millones de euros, es la más amplia realizada hasta la fecha, por lo que anticipa que será "un proceso largo". "Calculamos que el marco temporal es de entre seis y doce meses para completar el proceso", ha apuntado.

Además, la intención de la entidad es reanudar este año su política de dividendos consistente en el pago, íntegramente en efectivo, del 35-40% del beneficio ('pay out'), si bien la decisión la tomará el consejo.

A preguntas sobre si BBVA participará en un proceso de fusión o hará una compra con el exceso de capital que todavía mantendrá tras la recompra de acciones, el consejero delegado del grupo ha reiterado que cualquier decisión en este sentido dependerá de la creación de valor.

"Si vemos alguna oportunidad y tenemos los medios para aprovecharla, la aprovecharemos, pero no contamos los pollos antes de nacer. El hecho de tener ese capital no significa que nos vayamos a precipitarnos a comprar algo: si vemos que hay algún beneficio potencial, tendríamos que estudiarlo, pero el tener capital disponible no necesariamente nos genera esa urgencia de gastarlo. Tenemos que encontrar, para ello, un proyecto sensato", ha explicado.

En esta línea, Genç ha asegurado que la entidad no mantendrá el exceso de capital guardado para posibles adquisiciones en el futuro, sino que lo asignará y, si luego surge un proyecto interesante, ya conseguirá el capital necesario, como es habitual.

De no surgir ninguna opción que genere más valor que una recompra de acciones, BBVA podría seguir haciendo recompras. "Habrá que asegurarse de que consideramos todas las alternativas y elegimos la que aporta más valor a los accionistas", ha insistido.

Será el próximo 18 de noviembre cuando BBVA celebre de forma telemática su 'Investor Day', que el año pasado fue cancelado por la pandemia del coronavirus, el momento en el que la entidad comparta con la comunidad inversora los detalles de su estrategia y objetivos.

EL ERE NO IMPIDE NUEVOS PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN EN EL FUTURO

En cuanto al plan de reestructuración en España, que afectará a 2.935 empleados y supondrá el cierre de 480 oficinas en el país, BBVA estima que llevará consigo un ahorro de costes de en torno a 250 millones de euros brutos al año a partir de 2022.

"Tengo que decir que estamos muy satisfechos con cómo se ha alcanzado un acuerdo de reestructuración con la mayoría de la representación sindical, con las bajas voluntarias como prioridad en el proceso", ha valorado el consejero delegado.

Tras ser consultado por los analistas sobre si este acuerdo cerrado con los sindicatos impide al grupo llevar a cabo nuevas reestructuraciones en los próximos años, Genç ha asegurado que no es así, aunque por el momento no entra dentro de sus planes.

"La respuesta es que no, evidentemente no. Este ERE hay que completarlo, el proceso está todavía en marcha y en años posteriores podremos llevar a cabo otros programas de reestructuración, aunque no lo tenemos previsto. Si me preguntan si estamos limitados por el acuerdo actual, no estamos limitados: podemos hacer otros", ha apuntado.

BBVA GANÓ 1.911 MILLONES EN EL PRIMER SEMESTRE

El grupo BBVA registró un beneficio atribuido de 1.911 millones de euros durante el primer semestre de este año, frente a las pérdidas de 1.157 millones del mismo periodo de 2020, cuando realizó el mayor esfuerzo en dotaciones para hacer frente al impacto de la pandemia.

El banco logra este resultado semestral (701 millones de euros en el segundo trimestre) teniendo en cuenta los impactos no recurrentes: los negocios del Grupo en Estados Unidos hasta el cierre de su venta a PNC y los costes de la reestructuración en España.

Excluyendo los impactos no recurrentes de los resultados de la venta de BBVA USA y los costes netos del plan de reestructuración en España, la entidad obtuvo un beneficio de 2.327 millones de euros, un 146% superior a la correspondiente al primer semestre de 2020 (+183% a tipos de cambio constantes).

La ratio de capital CET1 'fully-loaded' se situó a 30 de junio de 2021 en el 14,17%, un nuevo nivel de capital que proporciona, según el grupo, una amplia opcionalidad estratégica. Esta ratio incorpora el impacto positivo de 260 puntos básicos registrado este trimestre por la venta de Estados Unidos (de un total generado desde que se anunció la operación de 284 puntos básicos) y el impacto negativo de 25 puntos básicos del proceso de reestructuración en España.