Guindos ve imprescindible la inmigración ordenada, pero avisa del "cuello de botella" del alquiler de vivienda

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, se ha mostrado convencido de que la economía española "continuará creciendo" por encima de la zona euro con un modelo para el que considera "imprescindible" la "inmigración ordenada", pero ha advertido del "cuello de botella" que representa actualmente el mercado de la vivienda de alquiler.

Además, ha subrayado la necesidad de reforzar la inversión en materia de servicios sociales, "acompasando el incremento de la población con más recursos para la educación y la sanidad", con el fin de "evitar planteamientos populistas y de fragmentación".

Un diagnóstico que De Guindos ha compartido durante su intervención este jueves en el XXIV Congreso de Directivos CEDE que acoge el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor en el que ha mantenido una charla con la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

El vicepresidente del BCE ha asegurado que "siempre habla bien" de la economía española como reconocimiento a la labor de los directivos y, en ese sentido, ha resaltado como grandes fortalezas de la economía del país, la situación "saneada" del sector financiero, "que no genera ningún tipo de duda y permite financiar empresas y familias", y el haber ganado "muchísima competitividad". Algo que se ha puesto de manifiesto con la evolución de las exportaciones de bienes y de servicios, incluso de servicios no turísticos, según ha comentado.

Dos factores a los que España suma el "crecimiento muy fuerte de la población, muy ligado a la inmigración", algo que De Guindos estima "indispensable", dada la demografía en Europa y en España: "Es absolutamente imprescindible", ha insistido, aunque ha matizado que esta ha de producirse "de una forma ordenada y correcta", buscando "la mayor integración posible".

Ese fenómeno por el que España ha pasado en pocos años de 45 a 50 millones de habitantes ha de llevar a intentar "maximizar" los beneficios de esa inmigración y "minimizar" los costes.

Por ello, ha advertido del "cuello de botella importante" que para ese modelo de crecimiento supone la vivienda, no ya obviamente en el mercado de la construcción de vivienda nueva, "que lleva mucho más tiempo", sino en el mercado del alquiler. Ante el aumento de la demanda, estima De Guindos, la regulación existente "restringe" el mercado y causa un incremento de los precios. "Para mí es la prioridad número uno", ha situado.

Por otro lado, ha destacado el empeño de Aragón de reclutar "talento" para poder responder a los 70.000 millones de euros de inversiones anunciados por el Gobierno de Aragón en los dos últimos años, que ponen de manifiesto, según ha destacado De Guindos, "el atractivo" que tiene la comunidad autónoma.

Algo que "no es casual", según ha defendido la vicepresidenta del Gobierno de Aragón consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, que ha hablado de factores como las "oportunidades aprovechadas" por las empresas familiares de los sectores logístico, la automoción, y la agroalimentación, ya "preparadas" para recibir un nuevo ecosistema tecnológico. También ha destacado que las inversiones no sólo llegan de fuera, sino que son también de empresas ya establecidas como Inditex.