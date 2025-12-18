BCE.- Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves

MADRID 18 Dic. (EPDATA) -
Listado de gráficos y conjuntos de datos publicados por EpData este jueves 18 de diciembre:
ECONOMÍA
--La facturación de la industria sube un 1,7% en octubre y encadena dos meses de alzas
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/indices-cifras-negocios-industri...
-- El Índice de Garantía de Competitividad acumula diez meses de descensos tras caer un 0,72% en octubre
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/evolucion-indice-garantia-competitivid...
-- Las ventas del sector servicios moderan su crecimiento en octubre al 4,7% y suman 19 meses de alzas
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/sector-servicios-facturacion-emp...
-- La deuda pública se modera al 101,7% del PIB en octubre y cae por debajo de los 1,7 billones de euros
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/deuda-publica-espana-hoy-datos-b...
-- La deuda pública se modera al 101,7% del PIB en octubre y cae por debajo de los 1,7 billones de euros
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/deuda-publica-espana-hoy-datos-b...
-- España recibió 104 millones de pasajeros internacionales hasta noviembre, un aumento del 5,8% respecto a 2024
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/turistas-turismo-espana/64/espan...
-- El BCE cumple con lo esperado por los mercados y mantiene los tipos por cuarta vez en el 2%
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/tipos-interes-bce/740
SALUD
-- Los casos de gripe ralentizan su ascenso con 196 infecciones por cada 100.000 habitantes, un 17,6% más en una semana
Gráficos interactivos: https://www.epdata.es/datos/gripe-hoy-estadisticas-datos-cas...
Para cualquier duda o información adicional, contactar con EpData: contacto@epdata.es