BCE.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 15 de noviembre

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL MUNDO
-- "El nuevo informe de la UCO sobre Cerdán apuntala las mordidas"
-- "Un año de Ley de Vivienda en Cataluña: subre el alquiler y cae la contratación"
ABC
-- "Maduro sale a la calle para escapar de Trump"
-- "Moncloa olvida la amenaza de ETA en 50 años de democracia"
LA RAZÓN
-- "La UCO cerca al núcleo sanchista y entra en Acciona"
-- "Alimentos, luz, transportes y la tasa de basuras disparan el IPC"
LA VANGUARDIA
-- "El sueldo medio sube hasta los 2.385 euros, pero cae para los jóvenes"
-- "Registro de varias sedes de Acciona en busca de pruebas contra Santos Cerdán"
EL PERIÓDICO
-- "El BCE calcula que el precio de la vivienda debería bajar un 17%"
-- "La inmigración se duplica en Euskadi en una década y ya supone el 14% de la población"