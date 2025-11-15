BCE.- Principales titulares de los periódicos para el sábado 15 de noviembre

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL MUNDO

-- "El nuevo informe de la UCO sobre Cerdán apuntala las mordidas"

-- "Un año de Ley de Vivienda en Cataluña: subre el alquiler y cae la contratación"

ABC

-- "Maduro sale a la calle para escapar de Trump"

-- "Moncloa olvida la amenaza de ETA en 50 años de democracia"

LA RAZÓN

-- "La UCO cerca al núcleo sanchista y entra en Acciona"

-- "Alimentos, luz, transportes y la tasa de basuras disparan el IPC"

LA VANGUARDIA

-- "El sueldo medio sube hasta los 2.385 euros, pero cae para los jóvenes"

-- "Registro de varias sedes de Acciona en busca de pruebas contra Santos Cerdán"

EL PERIÓDICO

-- "El BCE calcula que el precio de la vivienda debería bajar un 17%"

-- "La inmigración se duplica en Euskadi en una década y ya supone el 14% de la población"