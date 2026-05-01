BCE.- Principales titulares de los periódicos para el viernes 1 de mayo

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Koldo García se presenta como un subordinado leal de Ábalos y víctima de Aldama"

-- "El inspector de Gürtel denuncia el boicot a su investigación y que le hicieron seguimientos"

EL MUNDO

-- "La heredera de García Ortiz consuma su 'vendetta' contra la fiscal que lo inculpó"

-- "Koldo admite pagos del PSOE con "chistorras de 500 euros""

ABC

-- "Ferraz triplicó las donaciones en el periodo denunciado por Aldama"

-- "La sucesora de García Ortiz premia a la mujer del exfiscal y purga a su crítica"

LA VANGUARDIA

-- "El PP busca una mayoría absoluta en Andalucía que frene a Vox"

-- "Trump vuelve a pedir ayuda a los aliados para reabrir el estrecho de Ormuz"

LA RAZÓN

-- "Koldo corrige a Ferraz: sí cobró las famosas "chistorras" del PSOE"

-- "Los fiscales cargan contra Peramato por premiar al entorno de Álvaro García Ortiz"