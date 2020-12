Canarias admite que un 'brexit' sin acuerdo será "malísimo" pero espera atenuar el impacto agrícola y turístico

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha admitido este martes que el 'brexit', que culmina definitivamente el 31 de diciembre, será "malo" si hay acuerdo y "malísimo" si no lo hay.

En una comparecencia ante el Pleno del Parlamento ha garantizado que habrá "daño" para Canarias porque hay muchos problemas de entendimiento entre los negociadores pero espera que se puedan minimizar sus efectos, especialmente en la agricultura y el turismo.

Rodríguez ha insistido en que están "a la expectativa" pero ha defendido que la pérdida de las elecciones de Donald Trump en Estados Unidos "es una buena noticia" porque "ha frenado" el ímpetu del primero ministro británico, Boris Johnson, que "venía muy animado por la derecha populista americana" y ahora, con Biden en la Casa Blanca, ya que es un "socio menos interesante".

Rodríguez ha comentado que tanto la UE como el Gobierno español tienen planes de contingencia para el día después, principalmente relacionados con el control de las fronteras, los transportes, el comercio o las actividades financieras, pero "están casi en secreto para no debilitar la negociación".

Ha dicho que tanto el negociador de la UE, Michel Barnier, como el Parlamento Europeo y el Gobierno central "conocen bien" las RUP y "están informados de los asuntos canarios", y en ese sentido, ha garantizado por ejemplo, que los 3 millones de ayudas a la exportación que se daba a las empresas agrícolas se van a mantener en forma de fondos de reconversión.

Sobre el turismo, ha comentado que los británicos están igual de interesados que Canarias porque buena parte del negocio está allí con los turoperadores y aerolíneas, si bien ha advertido de que la bajada de renta económica puede disminuir los visitantes.

CONSEGUIR UNA PARTE DE LOS FONDOS DE 5.000 MILLONES

Asimismo, ha comentado que van a luchar porque una parte del fondo europeo de 5.000 millones para afrontar los efectos del 'brexit' "venga a Canarias" porque es uno de los territorios más afectados al tiempo que ha subrayado que la Comisión Europea "tiene que tomar una decisión" sobre el veto de Hungría y Polonia a los fondos de reconstrucción.

"Va siendo hora de cortar por lo sano, que se les excluya de la Unión si no cumplen el estado de derecho", ha agregado.

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que una salida pactada del Reino Unido de la UE no significa que "sea buena" para Canarias pues "sigue sin despejarse" y está rodeada de un "secretismo absoluto" que finaliza este mes.

Ha comentado que "no hay que perder la cabeza" en un momento de "incertidumbre" pero no ha ocultado las dificultades que va a haber para el turismo británico pues ya no serán ciudadanos comunitarios y habrá que suscribir protocolos bilaterales para fijar corredores.

Así, ha reclamado al Gobierno de Canarias "máxima implicación" y "transparencia" para defender los intereses del archipiélago.

Ricardo Fernández (Cs) ha comentado que el 'brexit' va a generar un "cambio fundamental" en la economía británica y europea, lo que dificultará las exportaciones canarias, pero espera que las islas salven sus "singularidades" y relaciones históricas y no haya obstáculos, por ejemplo, en la movilidad del turismo.

No obstante, ve el 'brexit' como una "oportunidad" y propone que Canarias se posicione bien como posible "socio preferente" del Reino Unido y evitar que algún país "meta un gol" a las islas.

Manuel Marrero, portavoz de Sí Podemos, ha afirmado que la negociación está "encallada" en varios campos como la pesca y sostuvo que tanto Reino Unido como la UE "pierden" en esta nueva relación, advirtiendo del fuerte impacto del turismo británico en Tenerife y Lanzarote y su posible encarecimiento.

Sandra Domínguez (NC) ha comentado que el 'brexit' "es el cuento de nunca acabar" y la negociación llegará "in extremis", por lo que no descarta una prórroga, al tiempo que ha mostrado su preocupación por lo acuerdos bilaterales comerciales que ha suscrito Reino Unido con 48 países.

EL PP PIDE AL GOBIERNO QUE ALCE LA VOZ

Carlos Ester (PP) ha dicho que Canarias se tiene "que hacer oír" utilizando el Tratado de Lisboa y la consideración de RUP para defender los intereses de la agricultura y el turismo. "Hay que armas más escándalo para que nos hagan caso, hay que despeinarse", ha espetado al vicepresidente.

En su opinión, "hay que alzar más la voz", también ante el Gobierno central, que "no hace caso" a las necesidades de Canarias. "No sea blandito y no tenga miedo", ha indicado.

Narvay Quintero, del Grupo Nacionalista, ha valorado que en Canarias aún no se haya visto el efecto del 'brexit' pues este año ha sido transitorio, pero ha advertido de que "nada va a seguir igual" porque puede que no haya acuerdo.

Así, ha dicho que algunos sectores pueden tener un impacto "letal", poniendo como ejemplo el acuerdo preferente firmado por Reino Unido con Marruecos que va a dejar sin arancel a sus tomates. "Debemos estar vigilantes", ha subrayado, alertando de que no se puede apoyar "cualquier acuerdo".

Iñaki Lavandera, del Grupo Socialista, ha admitido que hay "incertidumbre" ante las próximas semanas y aunque haya un acuerdo final, el 'brexit' "es una mala noticia" y obligará a las islas a reinventarse.

En el caso de Canarias, ha alertado de que el turismo británico va a caer porque la renta económica de los británicos va a descender, y espera que las "singularidades" isleñas estén recogidas en los planes de contingencia.